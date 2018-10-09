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Sıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:33 | Son Güncelleme

ÇORUM’da meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde sıkışan Emine Göral, yanmaktan son anda itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Sıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde sıkışan Emine Göral, yanmaktan son anda itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Çorum- Alaca Karayolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Göral (54) yonetimindeki 05 AK 797 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Ebu Bekir Doğan, idaresindeki 19 BA 567 plakalı sondaj aracına arkadan çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Göral ile Emine Göral (55) alev alan otomobilin içerisinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken eşi ise çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri Göral’ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Çorum- Alaca Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldıSıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldıSıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldıSıkıştığı otomobilde yanmaktan son anda kurtarıldı

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