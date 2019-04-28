Sıkıştığı yerden 2 saatte kurtarıldı

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Yenimahalle'de kontrolden çıkan otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan E.E., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Kızılay yönüne giden 06 DU 9513 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan E.E. isimli kadın, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralı kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

E.E. ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 yaralı, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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