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'Sıkıştım' diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

26.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
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'Sıkıştım' diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan ekiplerin durdurduğu aracın sürücüsü Menzeher A.'nın (47) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polislere uzun süre tuvaleti geldiğini söyleyen Menzeher A., ceza kesildikten sonra koşarak caminin tuvaletine gitti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü Menzeher A. (47), polislere inşaatta çalıştığını ve evine gittiğini söyledi. Kontrol sırasında polis, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Polis ekipleri ceza kesmek için işlem yaparken, Menzeher A., tuvaleti geldiğini söyledi. Menzeher A.’nın cezadan kurtulmak için böyle bir yola başvurduğunu düşünen polisler ise işleme devam etti. Israrlarını sürdüren, "Buraya mı yapayım? Çok sıkıştım" diyen Menzeher A., işlemin tamamlanmasının ardından koşarak yakındaki caminin tuvaletine gitti.

Menzeher A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL, ruhsat sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 500 TL ceza kesildi.

(DHA)

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