Sıkıştırılmış doğal gaz tüpü yüklü TIR'da kaçak paniği

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sıkıştırılmış doğal gaz tüpü yüklü TIR'da, seyir halindeyken meydana gelen sızıntı panik yaşattı. Doğal gaz firması görevlilerinin kaçağı gidermesinin ardından araç yoluna devam etti.

Elazığ'dan Kayseri'nin İncesu ilçesine giden Samet Demirci yönetimindeki, özel firmaya ait 34 FC 079 plakalı, sıkıştırılmış doğal gaz tüpü yüklü TIR'da, Kuzey Çevre Yolu'nda sızıntı başladı. Yoldan geçen sürücüler durumu fark ederek TIR sürücüsü Samet Demirci'yi uyarıp durdurdu. Demirci'nin ihbarıyla gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede önlem aldı, yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Doğal gaz firması görevlilerinin kaçağı gidermesinin ardından TIR yoluna devam ederken, ulaşım da normale döndü.

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