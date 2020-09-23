Sıkıştırılmış doğalgazlı Audi A3 geliyor! 2021 Audi A3 Sportback G-Tron modelinde sıkıştırılmış doğalgazlı motor seçeneği olacak. Peki, doğalgazlı Audi A3 hakkında öne çıkanlar neler? Haberimiz doğalgazla çalışan arabalara ilgi duyanlar için heyecan verici...
Sıkıştırılmış doğalgazlı Audi A3 geliyor! Evet, lüks bir otomobilde doğalgaz seçeneği bir ilk olarak karşımızda. Biz, yakıtı pahalıya alan bir millet olarak bunu hemen yakıt ekonomisine dayandırıyoruz. Gelin görün ki Avrupalı için çevreci olmak daha önemli. Avrupa’da son yıllarda kullanıcılar elektrikli ve doğalgazlı otomobilleri .ok daha fazla tercih ediyorlar. Bunu, Devlet de teşvik ediyor. Hal böyle olunca markalar da bu alternatif ve çevreci yakıt tüketimine odaklanan motorları daha fazla önemsiyorlar. Bunun güzel bir örneği de yeni Audi A3 Sportback G-Tron.
Almanya’da satışa sunulan ve hemen kullanıcıların dikkatini çeken 2021 Audi A3 Sportback G-Tron, ekonomik sürüş dinamikliyle önemli. Kompakt premium sınıfın sevilen isimlerinden birisi olan A3, yeni model yılı üzerinden çeşitlenmeye devam ediyor. 2021 itibariyle hem tasarım ve hem de donanım konusunda kendini biraz daha ileriye taşıyan otomobil, bu sefer de motoru ile gündem oldu.
Audi A3 Sportback G-Tron doğalgazlı motoru ile farklı bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. 2021 Audi A3 Sportback G-Tron, sıkıştırılmış doğalgaz sistemiyle asfalta inecek. Volkswagen grubunda Polo ve Scala gibi örneğini artırabileceğimiz diğer isimlerden de alışık olduğumuz bu altyapı çok daha ekonomik bir sürüşün ve elbette çevreci sürüşün önemli seçenekleri arasında gösteriliyor.
Peki, doğalgazla çalışan Audi A3 Sportback G-Tron kaç para? Doğalgazlı Audi A3 Sportback G-Tron fiyatı Almanya’da 30.705 euro olarak açıklandı.
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