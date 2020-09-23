Sıkıştırılmış doğalgazlı Audi A3 geliyor! 2021 Audi A3 Sportback G-Tron modelinde sıkıştırılmış doğalgazlı motor seçeneği olacak. Peki, doğalgazlı Audi A3 hakkında öne çıkanlar neler? Haberimiz doğalgazla çalışan arabalara ilgi duyanlar için heyecan verici...

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZLI AUDİ A3 GELİYOR!

Sıkıştırılmış doğalgazlı Audi A3 geliyor! Evet, lüks bir otomobilde doğalgaz seçeneği bir ilk olarak karşımızda. Biz, yakıtı pahalıya alan bir millet olarak bunu hemen yakıt ekonomisine dayandırıyoruz. Gelin görün ki Avrupalı için çevreci olmak daha önemli. Avrupa’da son yıllarda kullanıcılar elektrikli ve doğalgazlı otomobilleri .ok daha fazla tercih ediyorlar. Bunu, Devlet de teşvik ediyor. Hal böyle olunca markalar da bu alternatif ve çevreci yakıt tüketimine odaklanan motorları daha fazla önemsiyorlar. Bunun güzel bir örneği de yeni Audi A3 Sportback G-Tron.

AUDİYE DOĞALGAZLI MOTOR

Almanya’da satışa sunulan ve hemen kullanıcıların dikkatini çeken 2021 Audi A3 Sportback G-Tron, ekonomik sürüş dinamikliyle önemli. Kompakt premium sınıfın sevilen isimlerinden birisi olan A3, yeni model yılı üzerinden çeşitlenmeye devam ediyor. 2021 itibariyle hem tasarım ve hem de donanım konusunda kendini biraz daha ileriye taşıyan otomobil, bu sefer de motoru ile gündem oldu.