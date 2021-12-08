HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıkıştırıp yere yatırdılar! Liselilerin tekmeli yumruklu saldırısını kadın engellemeye çalıştı

Sıkıştırıp yere yatırdılar! Liselilerin tekmeli yumruklu saldırısını kadın engellemeye çalıştı

08.12.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de caddede yere yatırdıkları 14 yaşındaki çocuğu tekme ve yumruklarla döven 5 liselinin yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Bir kadının da yerde yatan genci kurtarmaya çalışması görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sıkıştırıp yere yatırdılar! Liselilerin tekmeli yumruklu saldırısını kadın engellemeye çalıştı

Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.’ye ayakta müdahale edildi.

liselier

Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! ŞaşırmayınMerakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! Şaşırmayın
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdıNöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.