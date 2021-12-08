Sıkıştırıp yere yatırdılar! Liselilerin tekmeli yumruklu saldırısını kadın engellemeye çalıştı

Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.’ye ayakta müdahale edildi.

Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

