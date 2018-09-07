Sıkıyönetim için 15 Temmuz'dan iki ay önce çalışma yapılmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine devam edildi.

Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklara ilişkin beyanı alınan Yüzbaşıoğlu'nun çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının sorularına cevap veren Yüzbaşıoğlu, FETÖ'ye mensup askeri hakim ve savcılar aracılığıyla önemli konumda olan askerlerin hedef alındığını ifade etti.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Yüzbaşıoğlu, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı adli müşaviri olan sanık eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın normal olmayan bir "yükseliş çizgisi" ortaya koyduğunu söyledi.

Darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce Hakim Albay Mehmet Emin Tekpınar ile karşılaştığını, aralarında geçen diyaloğu anlatmak istediğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Tekpınar, sanık eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı hakim yarbay Mehmet Ali Almış'ın odasına gittiğini, Almış'ı hakim binbaşı Yasin Akdeniz ile çalışırken gördüğünü anlattı. Bunlara 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Sıkıyönetim çalışıyoruz.' karşılığını aldığını bana söyledi." ifadelerini kullandı.