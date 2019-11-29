“Sıkıyorsa vur” dediği için ateş etmiş

İzmir’de ’in eşinin yeğenini öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Sedat Çoban, mahkemede tartışmanın kül dökme meselesi yünden çıktığını ve devamında Zeyrek’in kendini tahrik ederek “Sıkıyorsa vur” demesi üzerine boşluğa ateş edecekken tüfeğin ateş alıp Muammer Zeyrek’i vurduğunu söyledi. İzmir’in Torbalı ilçesinde, eşinin yeğeni Muammer Zeyrek’i öldürdüğü suçlamasıyla hakkında, “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılası için dava açılan Mehmet Sedat Çoban (64), hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sedat Çoban ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Çoban, olayın kül dökme mevzusu ile başladığını belirterek, “Evin yakınına kül dökülmüştü. Mehmet isimli kişiye ‘Buraya dökme’ dedim. O sırada Muammer Zeyrek geldi. ‘Ben döktüm ne olacak’ dedi” şeklinde konuştu. Zeyrek ile sadece söylem olarak “Buraya dökme öldürürüm yoksa” diye bir ufak tartışma yaşadıklarını söyleyen tutuklu sanık Çoban, “Daha sonra oradan ayrıldık. Akşam üzeri camiden eve dönerken kahvenin önünden geçiyordum. Muammer Zeyrek beni görünce yanındaki kişiye benim duyacağım şekilde, ‘Adam öldürmek yürek ister. O işi ancak ben yaparım. Yürek lazım o da ben de var’ dedi. Küfür de etti. Ben cevap vermeden eve gittim. Ağır sözler söylemişti, eve gidince ağladım. Laflara içerledim. Yatsı namazı dönüşü yine kahvenin önündeki bahçede karşılaştık Muammer Zeyrek ile. Ben ona, ‘Bu lafları neden söyledin’ dediğimde bana küfür ederek, ‘Söylediysem söyledim, senden mi korkacağım? Adam mı vuracaksın, sıkıyorsa gel vur’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Sıkıyorsa vur”

Evden av tüfeğini alıp, kahvenin önündeki bahçeye geri geldiğini belirten sanık Çoban, “Hadi şimdi söyle bakalım’ dedim. Ben tüfeği ona doğrulttuğumda gülüyordu, bana yine ‘Sıkıyorsa vur’ dedi. Korkutmak amacıyla boşluğa sıkayım dedim, elim tetiğe değdi ve Muammer’i vurdum. Bunu isteyerek yapmadım. Pişmanım. Ailesinden özür diliyorum” dedi.

Maktul Muammer Zeyrek’in ailesinin avukatı, sanığın atılı suçu planlayarak yaptığını söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanığın avukatı ise yeni tanıkların dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

25 Haziran 2019’da İzmir’in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’ndeki bir kahvede meydana gelen olayda Muammer Zeyrek (33), halasının eşi olan 2 çocuk babası emekli Mehmet Sedat Çoban (64) ile tartıştı. İddialara göre, tartışmanın ardından kahveden ayrılan Çoban, evden aldığı pompalı tüfekle döndü. Mehmet Sedat Çoban, Zeyrek’e tek el ateş ederken göğsünden vurulan Zeyrek hayatını kaybetti. Mehmet Sedat Çoban jandarmaya giderek teslim oldu. Çoban, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

