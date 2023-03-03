Şıklığınıza şıklık katacak en iyi papyon modelleri ve markaları

En çok satan papyon alternatiflerine geçmeden önce "Papyon nedir?" sorusunu cevaplayalım. Herhangi bir klips ya da çengel yardımıyla kıyafetlerin yaka kısmına tutturulan fiyonk görünümünde aksesuarlara papyon adı veriliyor. Genellikle erkekler tarafından tercih edilen bu aksesuarı maskülen bir tarza bürünmek isteyen kadınlar da kullanabiliyor. Peki, yeni sezonda en çok hangi papyonları göreceğiz? Gelin, bu sezonun en trend papyonlarını hep birlikte keşfedelim!

1. Farklı renk seçenekleri bulunan: DWOY Saten Papyon

Birbirinden farklı dokuz renk seçeneği bulunan DWOY Saten Papyon, kendinizi daha öz güvenli hissetmenizi sağlayacak kadar şık bir tasarıma sahip. Pek çok kişi papyon ne demek, diye düşünüyor olabilir. Genellikle fiyonk görünüme sahip olan papyon, yakaya tutturulan bir aksesuar olarak tanımlanabilir.

Saten kumaş kullanılarak üretilen papyonlar, daha dikkat çekici ve ışıltılı görünür. Özellikle takım elbise ve gömleklerle birlikte kullanılan aksesuarın boyun kısmında bulunan ayarlama klipsi, papyonun boyunun kişiye uyumlu hâle gelmesini sağlıyor.

2. Sade ve şık tasarımıyla her kombine uyum sağlar: TUDORS Düz Siyah Erkek Papyon

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Sade ve şık tasarımı ile her kombine rahatlıkla uyum sağlayan TUDORS Düz Siyah Erkek Papyon, her ne kadar erkek ürünü olarak adlandırılsa da zaman zaman farklı bir tarz yaratmak isteyen kadınlar tarafından da tercih edilebiliyor.

Üretiminde son derece kaliteli bir kumaş kullanıldığı için en iyi papyon alternatifleri arasında sizlere sunabileceğimiz ürünü; takım elbise, smokin, gömlek ve eğlenceli bir görünüm yakalamak için farklı tişörtler ile kombinleyebilirsiniz. Her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken kurtarıcı ve şık bir papyon arayışındaysanız ürün tam size göre!

3. Puantiye sevenlere: SadeKravat Siyah Beyaz Noktalı Özel İpek Papyon

Puantiye seven ve kombinlerinde puantiyeli aksesuarlara yer vermek isteyenler, sizi hemen buraya alabilir miyiz? SadeKravat Siyah Beyaz Noktalı Özel İpek Papyon, kombininize şıklık kazandıracak aksesuarlar arasında bulunuyor.

Hazır olarak gönderildiği için herhangi bir şekillendirmeye gerek duymadan hemen yakanıza takarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Son derece kaliteli kumaş ile üretilen ürünü uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyarak kullanmaya devam edebileceksiniz. Yaka mendili, askılık ve kol düğmeleri ile birlikte kombin yapıldığında tam bir şıklık yakalayabileceğiniz papyona bir şans vermeye ne dersiniz?

4. Giyiminde eğlenceli parçalara yer vermek isteyenlere: Kravatkolik Lacivert Roket Motif Papyon

Giyiminde farklı ve eğlenceli aksesuarlara yer vermeyi tercih eden beyler, listemizde tam da size göre bir papyon modeli bulunuyor. Kravatkolik Lacivert Roket Motif Papyon, üzerinde bulunan roket motifleri ile kendine has bir görünüme sahip.

Günümüzde modanın sınırları yok. Bu nedenle, eğlenceli papyon modelleri erkekler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Tamamen özel el işçiliği ile üretilen aksesuarın boyun ölçüsü, ayarlama klipsleri yardımıyla ayarlanabiliyor. Böylelikle ürün, her bedene rahatça uyum sağlıyor. Mikrofiber kumaşa sahip papyona siz de mutlaka bir göz atmalısınız.

5. Özel günler için en doğru seçim: Beyaz Erkek Papyon

Özel günlerinizde ve kendinizi daha şık hissetmek istediğiniz zamanlarda tercih edebileceğiniz TUDORS Beyaz Erkek Papyon, her erkeğin sahip olmak isteyeceği kadar güzel. Üstelik şıklığının yanında kullanılan birinci sınıf kaliteli kumaş da onu tercih edilir kılıyor.

Genellikle erkeklerin tercih ettiği yaka aksesuarı, bağlama iplerinde bulunan ayar klipsleri sayesinde her bedene uyum sağlayacak şekilde hazırlanıyor. Sade ve asil bir tasarıma sahip olduğu için yıllar geçse de modası asla geçmeyecek olan papyon, kıyafetlerinizi mükemmel bir şekilde tamamlar.

6. Kombinlerin star parçası: Fuşya Puantiye Desen Papyon P851

"Özel günlerde tercih edebileceğim klasik ve alışılmışın dışında kombinlerim için tamamlayıcı bir papyon arıyorum." diyorsanız Fuşya Puantiye Desen Papyon P851 size önerebileceğimiz seçenekler arasında bulunuyor. Kaliteli kumaşıyla âdeta bir yıldız gibi parlamanızı sağlayan ürüne bayılacaksınız!

Uygun bir yaka mendiliyle tamamlayarak şıklığınızı artırabileceğiniz papyon ile klasik görünümün ötesinde bir tarza sahip olabilirsiniz. Zarif, klasik ve modern görünümüyle kendinizi daha iddialı hissetmenizi sağlayacak ürün, dolabınızın en favori aksesuarları arasına girmeye aday!

7. Asaletin diğer adı: HISDERN Erkek Şal Papyonu ve Kol Düğmeli Cep Mendili Seti

Asaletin diğer adı olarak adlandırabileceğimiz HISDERN Erkek Şal Papyonu ve Kol Düğmeli Cep Mendili Seti, kombinlerinize şıklık katacak ürünlerden biri. Bir adet papyon, bir adet yaka mendili ve bir çift kol düğmesinden oluşan set; zarif bir şıklık yakalamak isteyen erkeklerin tercihi.

Düğün, nişan, parti, mezuniyet balosu ve diğer özel günlerde kullanıma uygun olan aksesuar setini taktıktan sonra kendinizi son derece şık hissedeceksiniz. Sadece dış görünümüyle değil, kalitesiyle de kullanan herkesin hayran kaldığı set, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder.

8. Tarzıyla konuşulmak isteyenlerin tercihi: Irypulse Şık Pantolon Askısı Papyon Seti

Tarzıyla konuşulmak ve iddiasını ortaya koymak isteyen beyler, Irypulse Şık Pantolon Askısı Papyon Seti tam size göre! Modern tarzın tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz papyon çeşitleri arasında bulunan ürünleri; tişört, keten ya da kot pantolon ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

Y şeklinde tasarlanan pantolon askılığının üç adet ayarlama klipsi bulunur. Böylece onu kendi fiziğinize uyumlu bir şekilde ayarlayarak tam üstünüze oturan bir görünüm elde edebilirsiniz. Her ne kadar ikili set olarak satılsa da ister birlikte ister ayrı ayrı kullanabileceğiniz papyon ve askılığın yedi farklı renk seçeneği olduğunu da belirtelim.

9. Özel olarak tasarlanan: BIYINI Erkek Büyük Boy Papyon

Özel olarak tasarlanan ve klasik papyon görünümünün dışında olan BIYINI Erkek Büyük Boy Papyon, farklı aksesuarlara kombininde yer vermek isteyenler tarafından tercih edilir. Smokin, takım elbise ve gömlek pantolon kombinlerinizde tercih edebileceğiniz papyona hayran kalacaksınız!

"Görünümü oldukça farklı olan bu papyon nasıl takılır?" diye soracak olursanız yapmanız gerekenin sadece bağlama ipini boynunuza oturtmak ve klipsleri birbirine geçirmek olduğunu söyleyebiliriz. Polyester kumaş kullanılarak üretilen papyonu; düğün, balo ve özel kostüm partilerinde tercih ederek farklılık yaratmaya ne dersiniz?

10. Kullanımı son derece kolay: Enlision Erkek Papyon

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Önceden bağlanmış olarak tasarlandığı için kullanımı son derece kolay olan Enlision Erkek Papyon, şal desenine sahip olduğu için özellikle klasik kombinlerin tamamlayıcısı olarak tercih edilebilir. Yanında mendili ile birlikte gönderilen papyonu, kendinizi şık hissetmek istediğiniz her anda kullanabilirsiniz.

Boyun ölçüsü ayarlanarak her bedene uyumlu hâle gelen papyon, kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca deforme olmaz. Üstelik üç farklı desen ve renk seçeneği ile herkesin zevkine de hitap etmeyi başarır. İdeal hediye alternatifleri arasında bulunan şık papyon seti, her erkeğin giysi dolabında bulunmalı!