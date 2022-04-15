Şıklığıyla misafirlerinizi baştan çıkaracak ekonomik misafir odası önerileri

"Misafir odası" kavramı misafire verdiğiniz değerin en iyi göstergelerinden biri. Zaman zaman evinizde sizi ziyaret eden, bazen uzunca bir süre kalmak için evinize gelen misafirlerin daha rahat etmelerini istemek onlara özen verdiğinizi gösteriyor. Misafirlerinizi şıklığıyla mest eden misafir odası fikirleri arıyorsanız yazımızı okumaya davetlisiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Misafir odalarının olmazsa olmazı: Venedik Koltuk Takımı

Arkadaşlarınız ve aileniz size misafir olarak geldiklerinde rahat etmesini isteyenlerdenseniz misafir odanızda olması gereken en önemli şey elbette konforlu ve aynı zamanda göz alıcı bir koltuk takımı! Kalabalık misafirleri ağırlamak için birebir olan Venedik Koltuk Takımı, rengi ve şıklığı ile de misafirlerinize gösterdiğiniz özenin âdeta bir nişanesi desek yanlış olmaz. 2 adet 3'lü koltuk ve 1 adet berjeriyle misafir odanızın ruhuna farklı bir ışıltı kazandıracak takımın en iyi özelliği ise koltuklarının yatak olarak açılması diyebiliriz. Leke tutmayan kumaşı ve rahat kullanımı ile Venedik Koltuk Takımı'na bayılacaksınız.

2. Uzun çay ve kahve sohbetlerine yardımcı: Goldfalez Zigon ve Orta Sehpa Seti

Misafir odanızın olmazsa olmaz parçalarından olan koltuk takımına karar verdiyseniz bu takımı tamamlayacak en iyi şey ise kesinlikle sehpalar olmalı. Odanın tam ortasında dekoratif olarak kullanabileceğiniz orta sehpaya ve 3 farklı boy uzunluğundaki zigon sehpaya sahip Goldfalez Zigon ve Orta Sehpa Seti'ne misafir odanız için mutlaka bir şans vermelisiniz. Metalden üretilen ince, uzun ve kibar görünümlü sehpa bacakları, altın ve siyah rengi kenar detayları ile tam bir tasarım harikası diyebileceğimiz Goldfalez Zigon ve Orta Sehpa Seti'ne misafir odanızda yer açın!

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3. Ayrı bir yemek odası olmayanlar için: P&N Homewares Larenzo 4'lü Masa Sandalye Takımı

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Misafir odası için koltuk takımından ve sehpa setinden sonra sırada yemek masası önerimiz yer alıyor. Misafir odasının hem genel dekorasyona uyum sağlaması hem daha işlevsel kullanılabilmesi için tercih edilebilecek en güzel masa sandalye takımıyla sizi baş başa bırakıyoruz. İskandinav tarzı sevenlerin ve ev dekorasyonunda retro tarzı tercih edenlerin bayılacağı P&N Homewares Larenzo 4'lü Masa Sandalye Takımı'nı daha yakından incelemenizi öneriyoruz. Misafir odanıza farklı bir estetik kazandırmak istiyorsanız P&N Homewares Larenzo 4'lü Masa Sandalye Takımı tam size göre olabilir.

4. Her evin vazgeçilmezi: Dekoratif Özel Tasarım Halı

Evin hem daha derli toplu durmasını hem daha temiz ve sıcak kalmasını sağlayan halılar misafir odalarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evinizin diğer alanlarına göre daha dekoratif ve şık ürünlere yer verdiğiniz misafir odanız için severek kullanabileceğiniz bu antibakteriyel halıya mutlaka şans vermelisiniz. Çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilen, kaymaz tabana sahip, istediğiniz her ölçüde alınabilen ve son zamanların gözde ürünlerinden biri olan Dekoratif Özel Tasarım Halı'ya âşık olacaksınız. Farklı deseni ve rengiyle misafir odanıza farklı bir renk ve hava katacak halıyı kolayca temizleyebilmeniz de avantaj olarak ön plana çıkıyor.

5. Misafirlerle maç ve dizi keyfini yaşamak isteyenlere: Samsung Crystal 4K Smart TV

Sevdiğiniz bir filmi, diziyi ya da maçları hep beraber izlemenin daha büyük keyif verdiğine inananlardansanız yeni bir misafir odası dekore ederken mutlaka almanız gereken eşyalar arasında televizyon da yer alıyor. Şık ve zarif tasarımlı, iyi görüntü kalitesi sağlayan Samsung Crystal 4K Smart TV misafir odanızın yeni gözdesi olmaya hazır! 4K görüntü kalitesi sağlaması, ultra ince tasarımı, dinamik kristal ekran teknolojisini barındırması, 3 boyutlu çevresel sesle donatılması ile rakiplerinin arasından hızlıca sıyrılan Samsung Crystal 4K Smart TV odanızın başköşesinde yer almayı hak ediyor.

6. Spanish Dancer Dekoratif Kanvas Tablo ile misafir odanızın duvarlarını renklendirin

Misafir odasının tüm eşyalarına tek tek karar veriyor ancak bazı detayları hatırlamakta güçlük çekiyorsanız üzülmeyin, sizin için her şeyi düşünüyoruz. Binbir özen ve zahmetle tasarladığınız misafir odasının duvarlarını da bazı tablolarla süslemeyi ihmal etmeyin. Sizin için seçtiğimiz Spanish Dancer Dekoratif Kanvas Tablo misafir odanıza bambaşka bir atmosfer kazandıracak! Süet kumaş üzerine yapılan dijital baskılar sayesinde yüksek çözünürlüğe sahip bu tablo, uzun süre renk solması yapmadan kullanılabilir. Su bazlı olması sayesinde dilediğinizde kolayca temizleyebileceğiniz Spanish Dancer Dekoratif Kanvas tablonun sağlığa zararlı hiçbir madde içermediğini de belirtelim.

7. Masaların kurtarıcısı: Sunbeauty Masa Örtüsü

Yemek masasının daha derli toplu ve temiz durması için masa örtüsü kullanımına özen göstermeniz gerekiyor. Masayı daha uzun vadede kullanabilmeyi ve masanın çizilmemesini istiyorsanız bu durum oldukça önem taşıyor. Sunbeauty Masa Örtüsü ise hem şıklığı hem kullanışlı oluşu ile göz dolduruyor. %40 keten ve %60 pamuktan üretilmesi, leke bırakmaması, kolayca temizlenebilmesi ve dikdörtgen masalarla son derece uygun bir görünüm sağlaması ile bayılacağınız Sunbeauty Masa Örtüsü'ne mutlaka bir şans tanıyın! Ayrıca kendinden desenleri ve sık aralıklı püskülleriyle çok şık olan örtü övgüyü hak ediyor!

8. Kalabalık yemek masalarına çok yakışır: Emsan Goldinoks 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Son dönemlerde gold detaylı mutfak eşyaları iyiden iyiye rağbet görüyor. Siz de gold detaylı çatal kaşık bıçak takımı almak istiyorsanız önerimiz tam olarak size göre! 6 kişilik olarak kullanıma sunulan Emsan Goldinoks 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı kaliteli paslanmaz çelikten üretiliyor. Kullanım boyunca herhangi bir paslanma ve kararma yapmıyor. Bunun yanı sıra özel tasarımı sayesinde porselen tabaklarda herhangi bir çizme yapmaması da en iyi özelliklerinden diyebiliriz. Elde yıkandığında daha uzun ömre sahip olacak takım için tıklayın!

9. Yemek sofralarının güzide parçalarından: Kütahya Porselen Bone İlay 24 Parça Yemek Takımı

Kalabalık sofralarda bir araya gelmeye can atanlardansanız sofranıza gereken özeni de gösteriyorsunuz demektir. Hem çok şık hem çok kaliteli bir yemek takımı olarak kullanıma sunulan Kütahya Porselen Bone İlay 24 Parça Yemek Takımı sofralarınıza çok yakışacak. 6 adet çorba kâsesi, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabağı ve 6 adet pasta tabağı içeren bu set hem tüm ihtiyacınıza hizmet edecek hem zarafetiyle sizi ve misafirlerinizi büyüleyecek. Günlük kullanımlardan ziyade misafirler geldiğinde ve özel günlerde kullanmak üzere bir yemek takımına ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka bu takıma şans verin.

10. Sofranın en önemli ihtiyacı: Paşabahçe Allegra Meşrubat Takımı

Kalabalık ve özenle kurulan sofralarınıza alelade bir su takımı koymak istemeyebilirsiniz. Hem şık hem işlevsel bir su takımı arıyorsanız Paşabahçe Allegra Su Takımı'na mutlaka fırsat tanıyın. 6 adet su bardağı, 6 adet kadeh ve 6 adet meşrubat bardağı olmak üzere toplam 18 parçadan oluşan bu set, uzun vadede kullanımlar için birebir desek hiç de yanlış olmaz. Işıl ışıl sofralara, yemek takımlarına, masa örtüsüne ve diğer tüm detaylara şıklığıyla hemencecik uyum sağlayabilen Paşabahçe Allegra Su Takımı, misafirlerinize duyduğunuz özen ve sevginin de bir göstergesi olacak diyebiliriz.