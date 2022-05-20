Sıklıkla içiyorsunuz ama inme ve demans riskini…

Uzmanlar hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme hakkında uyarılarda bulunuyor. Daha sağlıklı olduğu düşünülerek tüketilen diyet içecekler sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Kullanılan yapay tatlandırıcılı içecekler felç ve bunama riskini arttırıyor. Boston Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yapay tatlandırıcılı içecekleri tüketenlerin felç ve bunama riskinin üç kat daha fazla olduğunu açıkladı.

DÜZENLİ OLARAK TÜKETMEK HASTALIK RİSKLERİNİZİ ÜÇ KAT ARTTIRIYOR

Araştırmacılar, yaklaşık 3.000 yetişkinin gazlı içecek içme eğilimlerini inceledi ve diyet gazoz tüketimine ilişkin bazı şaşırtıcı veriler buldu. 45 yaşından büyük inme ve 60 yaşından büyük bunama için bakıldığında, düzenli olarak diyet soda içmenin inme veya bunama geliştirme riskinizi neredeyse üç katına çıkardığını buldular. Bu risk, aşırı yeme, diyet kalitesi, egzersiz seviyeleri ve sigara içme gibi diğer risk faktörleri göz önüne alındıktan sonra bile geçerliliğini korudu.

YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLERİN ETKİLEDİĞİ HASTALIKLAR

Boston Üniversitesi, diyet içecekler ve bunama arasındaki ilk bağlantıyı gösterdi, ancak yapay olarak tatlandırılmış içecekleri bir dizi başka sağlık sorunuyla ilişkilendiren uzun bir tıbbi araştırmacı listesi var:

Depresyon: Günde 4+ kutu içmek, yüzde 30 daha yüksek depresyon riskiyle bağlantılıdır.

Böbrek hasarı: Uzun süreli diyet içecek içmek, böbrek fonksiyonunda yüzde 30'luk bir azalma ile bağlantılıdır.

Tip 2 Diyabet ve Metabolik Sendrom: Günlük olarak diyet içecek içmek metabolik sendrom riskinizi yüzde 36 artırır. Normal gazoz içenlere kıyasla tip 2 diyabet riskinizi yüzde 67 artırır.

YAPAY İÇECEKLER YERİNE İÇECEĞİNİZ ÇAY ALZHEİMER RİSKİNİZİ AZALTIYOR