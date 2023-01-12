HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sıklıkla yapılan bu hatalardan uzak durun! Kısırlığa yol açıyor, seks hayatını bitiriyor

Sıklıkla yapılan bu hatalardan uzak durun! Kısırlığa yol açıyor, seks hayatını bitiriyor

12.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak birçok kişinin gelecek hayalleri arasında bulunuyor. Ancak gün geçtikçe çocuk sahibi olmak daha zor hale geliyor. Fark edilmeden yapılan ufak hatalar kısırlığa yol açabiliyor. Bu basit hatalar çeşitli cinsel sorunlara yol açarak seks hayatınızın bitmesine de neden olabiliyor.

Sıklıkla yapılan bu hatalardan uzak durun! Kısırlığa yol açıyor, seks hayatını bitiriyor

Beslenme ve yaşam alışkanlıkları sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Yapılan ufak hatalar ve sağlıksız beslenme çok çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Giderek artış gösteren kısırlığın ve cinsel sorunların sağlıksız yaşamdan kaynaklandığı biliniyor. Sperm sayısındaki düşüklüğün kesin sebebi bilinmese de günümüze hakim olan endüstriyel yaşamın bu konuda etkili olduğu düşünülüyor. Yoğun stres, kimyasallar, çevresel toksinler, besin kirliliği gibi faktörler üreme problemlerini tetikleyebiliyor.

KISIRLIĞA NEDEN OLABİLECEK ETKENLER

KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2023-01-12 100901

Beslenme ve üreme sağlığı arasında kurulan bilimsel köprüler son yıllarda ortaya konulan araştırmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar ile işlenmiş kırmızı et tüketiminin spermler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği saptanmıştır. Beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre %13 daha az kısırlık problemi yaşadığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bunun yanı sıra alkollü içecekler de erkeklik hormonu olan testosteron seviyelerinde azalmaya yol açarak sperm sayısını ve kalitesini azaltmaktadır.

FAZLA KULLANILAN CEP TELEFONU SAĞLIĞI VE CİNSEL HAYATI TEHLİKEYE ATIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-12 100926

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve neredeyse bağımlılık haline gelen cep telefonları üreme sağlığını tehdit etmektedir. Cep telefonlarının yaydığı termal etki ile vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve buna bağlı olarak vücut sıcaklığının artması hormon bozukluğu ile birlikte kısırlığa neden olmaktadır. Özellikle vücuda yakın yerde tutulan cep telefonlarının yaydığı ısı ve elektromanyetik aktivitenin testislerin sperm üretimini bozabilmektedir.

Ekran görüntüsü 2023-01-12 100934

Günde 4 saatten fazla cep telefonu kullanan erkeklerin sperm sayısı, sperm kalitesi, canlılık ve hareketliliği son derece olumsuz etkilenmektedir. Mümkün olduğunca cep telefonu konuşmaları kısa tutulmalı, telefona koruma sağlayan kılıflar kullanılmalı, uyku alanlarında cep telefonu bulundurulmamalıdır.

YETERSİZ UYKU PROBLEMLERE SEBEP OLUYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-12 100956

Son yıllarda özellikle şehir hayatında birçok insanın sıkıntısı haline gelen uyku yoksunluğu sadece uykusuzluğu değil beraberinde birçok sorunu getiriyor. Günlük testesteron salınımının büyük bir kısmı uyku esnasında gerçekleşmekte ve yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinde azalmalar ortaya çıkmaktadır. Günde 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin kısırlık problemi ile karşılaştığı, yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı saptanmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin uyku problemlerini çözerek yeterli süreyle uyku halinde olmaları önerilmektedir.

YÜKSEK ISILAR RİSK OLUŞTURUYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-12 101030

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir bilimsel çalışma hamam ve saunaların testislerdeki ısıyı arttırarak sperm üretiminde bozulmaya yol açabileceğini göstermektedir. Sperm üretiminde büyük bir rolü olan testisler kişilerin yaşam tarzından dolayı zarar görebilmekte ve çocuk sahibi olma şansını düşürmektedir. Araba koltuklarındaki ısıtıcılar da benzer bir etki ile çocuk sahibi olmayı güçleştirebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu! Risk giderek artıyorMilyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu! Risk giderek artıyor
Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştuSosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu
'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta... 'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...
Anahtar Kelimeler:
sperm seks kısırlık kırmızı et cep telefonu Cinsel sorunlar uyku

En Çok Okunan Haberler

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.