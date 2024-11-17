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  4. Sıktıkları mermi başına isabet etti... Olay yerine geri dönüp video çekmişler! Genç adamın hayati tehlikesi sürerken husumet nedeninin borç olduğu ortaya çıktı

Sıktıkları mermi başına isabet etti... Olay yerine geri dönüp video çekmişler! Genç adamın hayati tehlikesi sürerken husumet nedeninin borç olduğu ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 17:58
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 15 Kasım'da Kenan C.'ye borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu şüpheliler tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Sıktıkları mermi başına isabet etti... Olay yerine geri dönüp video çekmişler! Genç adamın hayati tehlikesi sürerken husumet nedeninin borç olduğu ortaya çıktı

Bursa'da yaşanan olayda 15 Kasım’da saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi’nde aracıyla yolda ilerleyen Kenan C. (30) idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırıda başına mermi isabet eden Kenan C., ağır yaralandı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan C.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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HUSUMETİN SEBEBİ BORÇMUŞ

Şüphelilerden Selami S. (27) ve M.M.Ç. (22) ile Kenan C.’nin arasında borç meselesi nedeniyle husumet olduğu, olaydan kısa süre önce de bir pastanede bir araya gelerek, tartıştıkları iddia edildi.

KAN DONDURDU

Tartışmanın ardından pastaneden ayrılan ve aracına binerek uzaklaşan Kenan C.’yi, otomobille takip eden Selami S.’nin, tabancayla ateş açarak başından vurduğu, M.M.Ç.’nin de o sırada otomobilde olduğu tespit edildi.

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SARMAL CİNAYET

Kiralık olan otomobilin, şüphelilerden M.E.Ç.’nin (21) üzerine kayıtlı olduğu, diğer şüpheli A.T.'nin (22) ise olaydan bir süre sonra, Selami S. ve M.M.Ç.’yi olay yerine getirerek, video çektirdiği öğrenildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silah borç
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