"Sil-Süpür" cihazıyla mazgalları temizlemeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Tasarladığı proje ile yer altı sularının toprakla buluşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Ayçin Güzey, "Sil-Süpür" isimli projesini TEKNOFEST İstanbul'da sergiliyor.

Yürütücülüğünü AFAD'ın üstlendiği TEKNOFEST İstanbul'daki "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na tek başına katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Güzey, "Sil-süpür" isimli projesi ile geliştirdiği cihazla, sokaklardaki mazgalların sistemli bir şekilde temizlenmesini hedefliyor. Belediyelerin kullanımı için elektronik olarak tasarımı yapılan "Sil-Süpür" isimli cihaz ile sensör sayesinde mazgallara giren nesneler, merkeze alarm olarak aktarılarak temizlenmesine yardımcı oluyor.

Proje hakkında bilgi veren Güzey, "Sokaktaki mazgalların tıkandığını algılayan bir proje yaptım. Ultrasonik sensör okuma yapıyor. Okumayı yaparken belirtilen mesafedeki cisim algılanınca o mazgalın GPS'i alınıyor merkeze gönderiyor böylece mazgal temizleniyor. Belediyelerdeki insanlar gelip temizledikledikleri için sil süpür ismini verdim." dedi.