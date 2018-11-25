MAGAZİN

Sıla, 'Ahmet' dememek için şarkının sözlerini değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı şiddet olayından sonra uzun süredir sahneye çıkmayan ünlü sanatçı Sıla, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahneye çıktı. Sıla bir şarkı sözünde geçen Ahmet ismini ise bakın nasıl değiştirdi.

Sıla, 'Ahmet' dememek için şarkının sözlerini değiştirdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9.su gerçekleştirilen Uluslar arası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahneye çıkan Sıla, izleyenleri adeta büyüledi.

Sözcü'nün haberine göre; konserde açıklama yapan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım” dedi.

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SILA’DAN AHMET KURAL’A İNCE GÖNDERME!

Sıla, Ajda Pekkan’ın 1968 senesinde seslendirdiği ‘Boş Vermişim Dünyaya’ isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Sıla, şarkı sözlerinde geçen ‘Ahmet’ ismini ‘Rahmet’ olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla’nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.

Şarkının Sözleri;

Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya

Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya

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sıla ahmet kural Ahmet Kural ve Sıla Ahmet Kural ile Sıla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hakkatten tehlikeli insanmışsın.Madem tahammülün yok, içinde Ahmet geçen şarkıyı neden repertuarına alıyorsun.
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