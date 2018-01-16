Sıla - Ahmet Kural aşkını bu fotoğraf mı bitirdi?
Ayrılıkla ilgili çarpıcı iddia...
Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Oyuncu Ahmet Kural (35) ile şarkıcı Sıla (37) 1 yıllık ilişkilerini önceki gün bitirmişti. Ayrılıkla ilgili iddia şöyle:
Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi.
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Gündeme bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
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Sıla'nın Can Yantır ile başbaşa yemek yediğini öğrenen ve kıskançlık krizine giren Ahmet Kural'ın ilişkiyi bitirdiği de iddialar arasında...
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Ahmet Kural da takipten çıkardı
Bu arada, Sıla'yı takip etmeye devam eden ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırmayan Ahmet Kural da bugün ünlü popçuyu sildi...
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