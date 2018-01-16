MAGAZİN

Sıla - Ahmet Kural aşkını bu fotoğraf mı bitirdi?

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 09:44 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ayrılıkla ilgili çarpıcı iddia...

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Oyuncu Ahmet Kural (35) ile şarkıcı Sıla (37) 1 yıllık ilişkilerini önceki gün bitirmişti. Ayrılıkla ilgili iddia şöyle:

Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi

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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi.
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Gündeme bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
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Sıla'nın Can Yantır ile başbaşa yemek yediğini öğrenen ve kıskançlık krizine giren Ahmet Kural'ın ilişkiyi bitirdiği de iddialar arasında...
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Ahmet Kural da takipten çıkardı

Ahmet Kural da takipten çıkardı
Bu arada, Sıla'yı takip etmeye devam eden ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırmayan Ahmet Kural da bugün ünlü popçuyu sildi...
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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Güzel memleketimizin ve insanlarımızın o kadar çok sorunu varken haber değeri sıfır olan bu insanların yaşamlarını neden sayfalara taşıyorsunuz anlamak mümkün değil, yazık gerçekten yazık.
ünlülerin mezhebi geniş ne yazık ki gülü seven dikenine katlanır.
Yeter be kardeşim memleket meselesi oldu ya.
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