Sıla - Ahmet Kural aşkını bu fotoğraf mı bitirdi?

Son Güncelleme 10 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 09:44 |10 saat önce

Ayrılıkla ilgili çarpıcı iddia...

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Oyuncu Ahmet Kural (35) ile şarkıcı Sıla (37) 1 yıllık ilişkilerini önceki gün bitirmişti. Ayrılıkla ilgili iddia şöyle:

Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi

1 / 9 Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi.

2 / 9 Gündeme bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

3 / 9 Sıla'nın Can Yantır ile başbaşa yemek yediğini öğrenen ve kıskançlık krizine giren Ahmet Kural'ın ilişkiyi bitirdiği de iddialar arasında...

4 / 9 Ahmet Kural da takipten çıkardı Bu arada, Sıla'yı takip etmeye devam eden ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırmayan Ahmet Kural da bugün ünlü popçuyu sildi...

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