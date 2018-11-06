MAGAZİN

'Sıla-Ahmet Kural haberini görünce şoka girdim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Nergis Kumbasar, son günlere damgasını vuran Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasına şok olduğunu belirtirken, meslektaşı için "Tedavi edilebilir" yorumunda bulundu.

'Sıla-Ahmet Kural haberini görünce şoka girdim'

Nergis Kumbasar'ın, Sözcü'ye verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

Son yaşanan magazin olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce Arda Turan-Berkay, ardından Ahmet Kural-Sıla...
Yıllar önce ilk yazdığım senaryo olan 'Evimin Erkeği' bir kanalda yayınlanmıştı ve Ahmet Kural da o dizide oynamıştı. Ahmet, karakteri öyle güzel canlandırmıştı ki, her zaman efendi kimliğiyle tanıdım onu. Dolayısıyla bu haberleri izleyince şoka girdim. Çok şaşırdım.

Tanıdığınız için de tabii beklemiyorsunuz böyle bir şiddet olayını.
Evet, ama bu tip durumlarda her zaman kadının beyanını esas alıyorum. Neden? Çünkü haberleri takip ettiğim kadarıyla Ahmet’in geçmişe dönük şiddet eğilimi var. Ve sanırım alkol alınca bu ortaya çıkıyor. Bu çok acı ve kötü bir şey. Bence tedavi edilebilir bir durum. Keşke insanlar kendilerindeki bu tip problemleri görüp bununla başetseler. Çok acı ve Sıla’yı susmadığı için kutluyorum. Zaten hiçbir kadın da susmamalı. Kimi 'itibarım sarsılır' diye susuyor, kimi 'beni seviyor' deyip susuyor, kimi 'beni terkeder' diye konuşmuyor. Sustukça bunu yapan kişiler ne tedavi görüyor ne de şiddetin sonu geliyor. Bu arada çok ilginç, astrologlar son bir aydır ‘Eski ilişkilerinize dönmeyin daha beter olacak’ diyor. Tabii konu yargıda intikal etti ve dört duvar arasında ne yaşandı bilemeyiz. O nedenle de çok fazla yorum yapamayacağım.

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Anahtar Kelimeler:
nergis kumbasar ahmet kural sıla

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