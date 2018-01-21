MAGAZİN

Sıla, ayrılığın ardından kısa bir tatile çıktı

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 15:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

Komedyen Ahmet Kural'dan ayrılan Sıla, ayrılık acısını hafifletmek için soluğu arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'da aldı.

Sıla, ayrılığın ardından kısa bir tatile çıktı

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural’ın birlikteliklerinin sona ermesi tıpkı başladığı gibi hızlı oldu.

İkili, 2017 yılının Nisan ayında aşk yaşamaya başlamıştı ve bu birliktelik magazin dünyasında büyük ses getirdi. Ne var ki ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdılar.

Ayrılığın ardından morali hayli bozuk olan Sıla, kendisini toparlamak için arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatile çıktı.

silagencoglu

Ayrılık sonrası saçlarını da kestiren ve yepyeni bir imaja bürünen Sıla’nın güçlü görünme çabasına karşın ayrılıktan etkilendiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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