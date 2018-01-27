MAGAZİN

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Ahmet Kural’la yolları ayrılan Sıla, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişteydi.

Ünlü şarkıcının mağaza turu 4 saat sürdü.

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

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Sıla, önceki gün alışveriş için City’s’deydi. Ünlü şarkıcının ilk durağı ayakkabıcı oldu. Çok sayıda ayakkabı denedikten sonra birinde karar kılıp satın alan Sıla, oradan tekstil mağazasına geçti, hem günlük hem de abiye kıyafetler seçti.
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Son mağazadan da yakında çıkacağı yurtdışı tatili için kar kıyafetleri alan Sıla, alışveriş turunu 4 saatte tamamladı.
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Barış yolu kapandı Çıkışta habercilerle sohbet eden Sıla, Kural’la ilgili soru gelince “10 yıldır özel hayatımla ilgili konuşmadım, yine konuşmayacağım” dedi. “Barışma ihtimali var mı?” diye sorulduğunda ise noktayı koydu: “Hayır!”
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Sıla, alışveriş sırasında karşılaştığı Sevim Emre ile bir süre sohbet etti.
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sıla ahmet kural
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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne saçma yahu nereye çekiyorsunuz hemen konuyu kadın alışveriş yapmasın mı
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