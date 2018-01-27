Ünlü şarkıcının mağaza turu 4 saat sürdü.

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

1 / 8 Sıla, önceki gün alışveriş için City’s’deydi. Ünlü şarkıcının ilk durağı ayakkabıcı oldu. Çok sayıda ayakkabı denedikten sonra birinde karar kılıp satın alan Sıla, oradan tekstil mağazasına geçti, hem günlük hem de abiye kıyafetler seçti.

2 / 8 Son mağazadan da yakında çıkacağı yurtdışı tatili için kar kıyafetleri alan Sıla, alışveriş turunu 4 saatte tamamladı.

3 / 8 Barış yolu kapandı Çıkışta habercilerle sohbet eden Sıla, Kural’la ilgili soru gelince “10 yıldır özel hayatımla ilgili konuşmadım, yine konuşmayacağım” dedi. “Barışma ihtimali var mı?” diye sorulduğunda ise noktayı koydu: “Hayır!”

4 / 8 Sıla, alışveriş sırasında karşılaştığı Sevim Emre ile bir süre sohbet etti.

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