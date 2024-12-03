Sıla bebeğin ölümüne sebep olan beş cani için yargılanma günü belli oldu!

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinde Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ADLİ TIP RAPORLARIYLA KESİNLEŞTİ

Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim'de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

FEZLEKE GÖNDERİLDİ

Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede anne Bakiye Yeniçeri için, 'İhmali davranışla kasten insan öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında, 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. için ise 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede G.K. için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İKİ İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan iki ayrı iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. İlk duruşma 26 Aralık'ta Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıla bebeğimizin Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024, saat 09.30 olarak belirlendi. Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz. Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır'da Narin Güran, Tekirdağ'da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)