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  4. Sıla bebek davası 5 Şubat'a ertelendi! 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Sıla bebek davası 5 Şubat'a ertelendi! 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.12.2024 15:12
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Tekirdağ’da, 5 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda “Sıla bebek davası” olarak bilinen davanın duruşması, 5 Şubat'a ertelendi. İlk duruşmada 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Sıla bebek davası 5 Şubat'a ertelendi! 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Tekirdağ 2. Ağır Mahkemesinde devam eden duruşmada Anne Bakiye Yeniçeri’nin sevgilisi sanık Sanlı Ö. ile sanık Kani A. duruşmaya katılırken, anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, TBMM Araştırma Komisyonu avukatı ve Tekirdağ Barosu’ndan bir avukat gözlemci olarak hazır bulundu.

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5 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin görülen ilk dava 5 Şubat'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
dava Sıla bebek
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