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  4. Sıla bebek yaşam mücadelesi veriyor: Sağlık durumu belli oldu! Tekirdağ'da cinsel istismara uğramıştı

Sıla bebek yaşam mücadelesi veriyor: Sağlık durumu belli oldu! Tekirdağ'da cinsel istismara uğramıştı

15.09.2024 13:10
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Türkiye Narin Güran'dan gelen acı haberin ardından şimdiyse Sıla bebekten güzel haber gelmesini bekliyor. 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Sıla bebeğin sağlık durumu hakkında son bilgiler belli oldu.

Sıla bebek yaşam mücadelesi veriyor: Sağlık durumu belli oldu! Tekirdağ'da cinsel istismara uğramıştı

Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SILA BEBEK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Alınan bilgiye göre S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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ANNESİ "UYANMADI" DİYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

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CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI ADLİ TIP RAPORUNA YANSIDI

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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ERDOĞAN'DAN NARİN VE SILA BEBEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü bir konuşmasında Narin Güran'ın öldürülmesinin yanı sıra Sıla bebekle ilgili de mesaj vererek "Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını hukuk karşısında soracağız. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden marjinallerin günah çıkarmalarına, aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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