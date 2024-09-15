Sıla bebek yaşam mücadelesi veriyor: Sağlık durumu belli oldu! Tekirdağ'da cinsel istismara uğramıştı

Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü bir konuşmasında Narin Güran'ın öldürülmesinin yanı sıra Sıla bebekle ilgili de mesaj vererek "Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını hukuk karşısında soracağız. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden marjinallerin günah çıkarmalarına, aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz" demişti.