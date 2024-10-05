HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıla bebekten üzücü haber! Artık ilaçlara tepki vermiyor

Sıla bebekten üzücü haber! Artık ilaçlara tepki vermiyor

05.10.2024 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Talihsiz bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sıla bebekten üzücü haber! Artık ilaçlara tepki vermiyor

Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavisine devam ediliyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

SSS3

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

SSSS2

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Ülkede ortalık karıştı! Ordu sokağa indi

Ülkede ortalık karıştı! Ordu sokağa indi

Vahşice öldürülmüşlerdi! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

Vahşice öldürülmüşlerdi! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

Sıla bebekten üzücü haber! Artık ilaçlara tepki vermiyor

Sıla bebekten üzücü haber! Artık ilaçlara tepki vermiyor

Dikkat çeken yeni objeler bulundu! Cenazesine 3 kişi katıldı

Dikkat çeken yeni objeler bulundu! Cenazesine 3 kişi katıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.