Sıla bu fotoğraflarla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu 

Özden ATİK - Serpil KIRKESER- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla, kollarındaki morlukları içiren fotoğrafları da delil olarak sundu.

Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının yanıtlayan Sıla, çok fazla konuşmak istemediğini belirterek "Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural'a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.