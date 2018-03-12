MAGAZİN

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir dönem sevgili olduğu oyuncu Ahmet Kural'a göndermede bulundu.

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla ve Ahmet Kural çifti magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu.

Şarkıcı Sıla, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi. İlişkinin ise Ahmet Kural’ın Sıla’ya kıskançlıktan kaynaklı şiddet uyguladığı için bittiği iddia edilmişti.

Tüm bu söylentiler ve iddialar tazeliğini korurken Sıla, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eski sevgilisi Ahmet Kural’a göndermede bulundu.

Hesabından 'Sıla' adını taşıyan bir kayık fotoğrafı paylaşan şarkıcı Sıla'nın bu karenin altına düştüğü not, Ahmet Kural'a bir mesaj olarak algılandı.

İşte o paylaşım:
“O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin. Güzel haftalar”

sıla

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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