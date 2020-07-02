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  4. Sıla Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’a destek oldu

Sıla Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’a destek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Daha önce Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a destek oldu.

Sıla Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’a destek oldu

Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a destek yağdı.

Daha önce Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla da konuya sessiz kalmadı. Sıla, “Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. #DenizBulutsuz #KadinaSiddeteHayir” tweet’ini attı.

Berrak Tüzünataç da Deniz Bulut’un yalnız olmadığını belirterek, şöyle dedi:

Hadise Ozan Güven'e sert çıktı! 'Eziksiniz...'Hadise Ozan Güven'e sert çıktı! 'Eziksiniz...'

“Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz – şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana ve varlığına saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz.”

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