Sıla Ege'yi salladı!

'On'dan Kalan Şarkılar' konseptiyle büyük beğeni toplayan ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde toplamda yedi gece muhteşem bir sahne performansına imza atan ve geçtiğimiz akşam Ayvalık'ta verdiği startla ege turnesini başlatan Sıla,turnenin ikinci konserinde Altınoluk Amfi Tiyatroyu'da tıka basa doldurmayı başardı.

SILA RESİTALİNE DEVAM EDİYOR

Konser alanını dolduran yüzlerce hayranını ''Açıkçası sahneye çıkarken şöyle bir göz ucuyla sizleri izledim. Şunu söyleyebilirim ki; bir çoğunuzun gözlerindeki o ışık beni mest etti. Bu gece çok eğleneceğiz şüpheniz olmasın. Şimdilik arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın. Coşup çıldıracağımız durağa gelince ben sizi uyaracağım.'' sözleri ile seyircilerini selamlarken yüzleri güldürmeyi de başardı.

EGE TURNESİNDE İKİNCİ DURAKTA DOLDU TAŞTI

Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikte her zaman olduğu gibi konserini bekâr, platonik, kavuştular, daraldılar, ayrıldılar ve parti şarkıları olmak üzere altıya ayıran başarılı popçu, ''Onca albümden kavuştuk bölümü için sadece bir tane şarkı bulabildik. O da, 'Merhabalar', bence şarkıya aşık olmuş gibi yapın. Zaten, şarkının yarısını söyleyeceğiz, sonra hep beraber bu bölümü hafızalardan sileriz" diyen Sıla, gece boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile de göz doldurdu.

Konserin son bölümünde ''partili goy goy şarkılar'' adını verdiği şarkılarla coşkuyu ikiye katlayan Sıla, akıllardan uzun süre silinmeyecek bir konsere imza attı.

