MAGAZİN

Sıla günler sonra ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı Sıla, günlerdir sessizliğini koruyordu. Sıla, Haluk Levent'le bir araya geldi.

Sıla günler sonra ortaya çıktı

Popçu Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Hem Kural’ın hem de Gençoğlu’nun karşılıklı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'GÖZLERİN GÜLSÜN'

Kural şikayetin ardından savcılığa ifadeye çağırmış ve kendisi de büyük iddialar ortaya atmıştı. O günden beri sessizliğini koruyan Sıla günler sonra ortaya çıktı.

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Sıla ile bir araya gelen Sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Levent, fotoğrafı “Gözlerin gülsün, hep gülsün.” notuyla yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural Ahmet Kural ve Sıla sıla haluk levent

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