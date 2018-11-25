Popçu Sıla, sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Hem Kural’ın hem de Gençoğlu’nun karşılıklı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'GÖZLERİN GÜLSÜN'

Kural şikayetin ardından savcılığa ifadeye çağırmış ve kendisi de büyük iddialar ortaya atmıştı. O günden beri sessizliğini koruyan Sıla günler sonra ortaya çıktı.

Sıla ile bir araya gelen Sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Levent, fotoğrafı “Gözlerin gülsün, hep gülsün.” notuyla yayınladı.

