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Şila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın, 3 kişi tutuklandı.

Şila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın, 3 kişi tutuklandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin de desteğinde, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, G.Ç. (65) isimli kadın ile A.B. (25) ve B.B. (25) gözaltına alındı. Özel eğitimli K9 uyuşturucu köpeği Şila'nın da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın, 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaŞila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaŞila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaŞila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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