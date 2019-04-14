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Sıla ilk kez Vanlılarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, Van'da ilk kez hayranlarıyla buluştu.

Sıla ilk kez Vanlılarla buluştu

VAN, (DHA) - TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, Van'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Bir otelde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sıla, sahne şovları ve kostümüyle de dikkat çekti.
Sıla'nın Van'da ilk kez verdiği konser, büyük ilgi gördü. Bir otelde düzenlenen konserde sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan Sıla, Van Gölü'ne hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Van'a gelmeyi düşündüğünü söyledi.
Ünlü şarkıcının seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar ise ilk kez Sıla'yı canlı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

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