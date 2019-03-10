MAGAZİN

Sıla konser kıyafetleriyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Açıkhava konserlerinden sonra İstanbul'da ilk kez sahneye çıkan Sıla, önceki akşam Volkswagen Arena'daydı. Pozitif, Kerki- Solfej'in düzenlediği gecede hayranlarıyla bir araya gelen Sıla, 'Acı' albümündeki şarkıları da ilk kez bu konserde canlı olarak seslendirdi.

Sıla konser kıyafetleriyle dikkat çekti

Sahneye ilk olarak pembe bir kıyafet ile çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise siyah bir kıyafet tercih etti.

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MALEFİZ BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
İkinci yarıdaki kıyafetiyle izleyenlerin Malefiz karakterine benzettiği Sıla sahne şovu ve kıyafetleriyle yine izleyenlerden tam not aldı.

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"ARTIK BİRAZ EĞLENMEK NİYETİNDEYİM"
Biletlerinin günler öncesinden tükendiği konserde şarkılarını 4500 kişilik hayran korosuyla birlikte seslendiren Sıla, sık sık kendisine seslenen sevenleriyle sohbet etti.

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Konserde önce slow şarkılarını seslendiren Sıla " Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim. Var mısınız" dedikten sonra en sevilen hareketli parçalarını seslendirdi. Sıla'nın yeni albümündeki şarkılarına şimdiden eşlik eden binlerce kişi özellikle 'Sabır' şarkısında Sıla'yı alkış yağmuruna tuttu.

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