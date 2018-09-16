Sıla konserlerden kazandığı parayı bakın nereye harcadı?

İşte ünlü isimlerin oturdukları semtler ve evleri...

Ünlülerin evleri

1 / 72 Türkiye'nin ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi semtleri tercih ediyor biliyor musunuz? İşte ünlü isimlerin oturdukları semtler ve evleri... Daha önce Galata'da beğendiği iki oda bir salon eve sığamayınca yandaki daireyi de alan Sıla, kazancını gayrimenkula yatırıyor.

2 / 72 Konserden konsere koşturan popçu, Bostancı'dan aldığı yeni evini oturmadan kiraya verdi.

3 / 72 Açıkhava'da bu yıl 7 kez sahneye çıkarak 2 milyon TL kazanan Sıla'nın, böylelikle bugüne kadar İstanbul'un farklı semtlerinden olmak üzere dört evi bulunuyor.

4 / 72 Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu.

5 / 72 Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.

6 / 72 KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI! Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen Aras Bulut İynemli, dekorasyon için 150 bin lira harcadı.

7 / 72 Kanlıca'da oturan Sezen Aksu'nun Balat'tan tarihi bir ev satın aldığı iddia edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Tarihi mekanlara ve eşyalara tutkusuyla bilinen Sezen Aksu, bayramdan sonra evin restorasyonunu yaptıracak.

8 / 72 Seda Sayan, Levent'te bulunan bir rezidanstan 9 milyon TL değerinde lüks bir daire satın aldı.

9 / 72 55 yaşındaki şarkıcı, evinin manzarasını huzur etiketiyle sosyal medyadan da paylaştı.

10 / 72 Murat Dalkılıç, Ege'deki taş evlere duyduğu hayranlığı yatırıma dönüştürdü. Yakında yeni bir film için kamera karşısına geçecek olan şarkıcı, biri Urla, diğeri ise Seferihisar'da olmak üzere İzmir'den iki eski taş ev satın aldı. Murat Dalkılıç'ın, yaz aylarında ailesi ve arkadaşlarıyla gitmek için iki evi de restore ettireceği öğrenildi.

11 / 72 Bülent Ersoy gayrimenkule yatırım yapmaya devam ediyor. Akasya Acıbadem'de iki dairesi bulunan sanatçı, aynı yerden bir daire daha satın aldı. Bülent Ersoy, son aldığı 2+1 eve 1 milyon 400 bin TL ödedi.

12 / 72 Kadıköy Caddebostan'da yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası'ndan kopamadı.

13 / 72 İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir birlikteliği olan Tuba Büyüküstün, yine aynı muhitten kendisine 4+1 daire kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; ikiz çocukları Toprak ve Maya'yla birlikte yaşayan güzel oyuncu, yeni evi için aylık 5 bin TL kira veriyor.

14 / 72 Bennu Gerede, Sedef Adası'ndaki evine Instagram'dan kiracı arıyor. Fotoğraflarını paylaştığı yazlık ile ilgilenip fiyat bilgisi isteyenlere hemen dönüş yapıyor.

15 / 72 Adada toplam 110 ev var. Bennu Gerede villasına 2 aylığına 8 bin Euro (43 bin TL) istiyor.

16 / 72 Zeynep-Metin Fadıllıoğlu, Sarıyer-Büyükdere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi taş evlerinin kapısını Şamdan Dergisi'ne açtı.

17 / 72 Dekoratör Zeynep Fadıllıoğlu ''Binayı bulduğumda 120 senelik bir depo görünümündeydi. Osmanlı padişahına saat ustalığı yapmış Ermeni bir aileye aitti. Bu ev, biri taş diğeri ahşap iki binanın birleşmesinden oluştu'' dedi.

18 / 72 Dekorasyonda çiftin ailesinden kalan antika eşyalar kullanılmış.

19 / 72 Ev, geniş bahçesi ile dikkat çekiyor.

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21 / 72 Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin içini yaptırdı.

22 / 72 SİNEMA SALONU DA VAR 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı.

23 / 72 Emre Altuğ'un iki yıl önce hayatını kaybeden annesi Gülçin Altuğ'un Çeşme'deki evini, bir dönemin ünlü pop müzik sanatçısı Semiha Yankı satın aldı.

24 / 72 Semiha Yankı, 1.5 milyon lira ödediği konuşulan evin fotoğraflarını Instagram hesabında da paylaştı.

25 / 72 Semiha Yankı o karelerin altına şu notu düştü:

26 / 72 ''İşte Çeşme’deki evim. Tabii İstanbul’dan bağım kopmayacak. Gelip gideceğim''

27 / 72 Uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Bayülgen, sosyal medyada evinin kapılarını açtı. Okan Bayülgen'in evinin güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

28 / 72 İŞTE OKAN BAYÜLGEN'İN EVİ Okan Bayülgen'in evinin vintage dekorasyonu gözlerden kaçmazken, yorumlar genellikle Okan Bayülgen'in evinin çok beğenildiği yönünde. Dikkat çeken detaylardan biri de evdeki küvet.

29 / 72 En dikkat çeken detaylardan biri de Okan Bayülgen'in paylaştığı bu küvet oldu.

30 / 72 Okan Bayülhen'in evinden diğer karaler...

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33 / 72 Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan ev aldı.

34 / 72 Nişanlısı Cansu Tosun ile bir ayakları Amsterdam’da olacak. Kentteki 1 oda 1 salon evlerin fiyatları 250-600 bin euro (1 milyon 350 bin3 milyon 200 bin lira) arasında değişiyor. Böylece Cansu Tosun, Almanya’da yaşayan ailesini daha sık görebilecek.

35 / 72 Ünlü isimlerin kimi zaman doğayla iç içe yaşamayı tercih etmesi nedeniyle çiftlik evleri ve dağ evleri aldığı biliniyor. Sözcü'nün haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın da herkesten gizlediği evi ortaya çıktı.

36 / 72 70 yaşındaki usta oyuncunun Sarıyer'de bir köydeki yamacın tepesinde evi olduğu bilgisine ulaşıldı. Köy sakinleri Erdal Özyağcılar'ın, uzun zamandır eve uğramadığını ve sadece bir, iki kez usta oyuncuyu gördüklerini belirtti.

37 / 72 Şahan Gökbahar’ın, 2008’de ekrandan beyazperdeye taşıdığı ‘Recep İvedik’ serisi ‘Türk Sinema Tarihi’nin en çok izlenen filmleri olmuştu. Şahan Gökbakar gişe rekoru kıran bu yapımlardan hatrı sayılır bir servet kazandı. Aynı zamanda reklam filmlerinden en çok kazanan starlar arasına girdi. Yatırımlarını gayrimenkule yapan Şahan Gökbakar en son Güney Fransa’dan ev aldı.

38 / 72 Şahan Gökbakar, Nice ve Cannes arasında bulunan Juan-les-Pins’ten yazlık sahibi oldu. Burası, 1900’lü yılların başlarından beri Picasso, Jules Verne, Coco Chanel, Charlie Chaplin, Kennedy Ailesi gibi efsane isimlerin, şimdi de dünya sosyetesinin popüler tatil beldesi. Şehirde mütevazı evlerin fiyatları 500 bin Euro’dan (2 milyon 350 bin TL) başlıyor.

39 / 72 Şahan Gökbakar’ın Rumelihisarı ve Çubuklu’da 2 lüks villası bulunuyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinden daireleri olduğu da söyleniyor.

40 / 72 Şehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.

41 / 72 Yeni dizisinden bölüm başı 50 bin TL alacak olan Çağatay Ulusoy, şehir yaşamından kaçtı. Akşam Life'da yer alan habere göre; İstinye’de oturan yakışıklı oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy’e taşındı. Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı.

42 / 72 İKİ DÖNÜM ARAZİSİ VAR Havuzlu, 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek. Çağatay Ulusoy’un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması… Gece hayatından ziyade evde eğlenmeyi tercih ettiği söylenen Çağatay Ulusoy’un bu yaşam tarzı için büyük bir villa kiraladığı öğrenildi. Oyuncu yakın arkadaşlarını evinde ağırlayarak ilk partisini de verdi.

43 / 72 2006’dan beri dizi ve filmlerde oynayan Serenay Sarıkaya (26) kazancıyla Amerika’da yatırım yaptı. Los Angeles’tan ev aldı.

44 / 72 2 oda 1 salondan oluşan daireye 2 milyon lira ödedi. Evi uzun yıllar Amerika’da yaşayan sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte seçtiler.

45 / 72 Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan Nusret, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı.

46 / 72 Ocak ayından beri New York'ta mekanının başında duran Nusret, iş yerinden 800 metre uzaklıkta bulunan lüks bir otelden suit kiraladı.

47 / 72 Nusret'in 70 metrekare büyüklüğündeki 1 1 suit otel dairesi Central Park manzaralı.

48 / 72 Geceliği 3 bin TL olan rezidans tarzındaki yuvasını bir aylığına kiraladı.

49 / 72 Nusret, bir ay için 90 bin TL ödedi.

50 / 72 Son model aracına 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı parayı yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent'te görüntülenen Boz'un aracının köşesinde yer alan Levent Loft yazılı kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, Levent Loft'tan değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Murat Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver'in İstanbullu Gelin setinde olduğu için kendisine eşlik edemeğini söyleyerek ''Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor'' demişti. Ünlü çift, geçen yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy'de oturdukları villadan taşınmıştı.

51 / 72 Meryem Uzerli 'Muhteşem Yüzyıl'dan kazandığı para ile Berlin'den ev almıştı. Son 2 yılda rol aldığı 2 dizi, 3 sinema filminden kazandığı para ile yine Berlin'den lüks ev satın aldı.

52 / 72 Nazlı Kurbanzade ile bir süre önce aile arasında nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Ali Sunal kesenin ağzını açtı. Ali Sunal düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödedi.

53 / 72 Sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik hazırlığında olan İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz eşi ve dünyaya gelecek bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirdi.

54 / 72 Özcan Deniz, her biri 400 metrekare büyüklüğünde olan iki villayı toplamda 5 milyon lira ödedi.

55 / 72 Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'ın ailesiyle oturduğu Çubuklu'daki siteden üç katlı villa kiraladı. Aylık kirası 20 bin TL olan 3 katlı evin dekorasyon işlerini ise Aslıhan Doğan'a bıraktı.Geçen günlerde mobilyacılar çarşısına giden çift, iki saat boyunca mağazaları gezerek eşya baktı. Arda Turan, sevgilisinin beğendiği koltuk ve yatak odası takımını satın aldı.Arda Turan'ın komşuları arasında Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli de var.

56 / 72 Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.

57 / 72 Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk’te bahçeli dubleks bir villa kiraladı.

58 / 72 Akşam Life'da yer alan habere göre; daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek.

59 / 72 İkilinin yeni villası Başak Dizer’in zevkine göre dekore edilecek.

60 / 72 Önümüzdeki ay ‘Hadi Be Oğlum’ filmin PR çalışması için yoğun bir çalışma temposuna girecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, bunun öncesinde evin tadilat işlemlerine hız verdi.

61 / 72 Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil (21), son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

62 / 72 Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, annesiyle yaşadığı İstinye'deki evinden taşındı.

63 / 72 Habertürk'ün haberine göre, tek başına yaşamak isteyen Yasmin Erbil, annesinin de onayını alarak Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansa yerleşti. (Daire fotoğrafları temsilidir.)

64 / 72 Geçen günlerde Boğaz manzaralı evine taşınan Yasmin Erbil, pek çok ünlü isme komşu oldu.

65 / 72 Bunların başında Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, Oğulcan Engin ve Asena Atalay geliyor. Erbil-Kumbasar çiftinin, kızları için bu daireyi kiraladığı öne sürüldü.

66 / 72 Yasmin Erbil'in adı kısa bir süre önce oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Yasmin Erbil, çıkan iddiaları yalanlamıştı.

67 / 72 Türkan Şoray, 2016’da Etiler’deki villasını 31 milyon liraya satıp kızı Yağmur Ünal ile birlikte Çubuklu Vadi Villaları’na taşınmıştı. 8 milyon liraya aldığı üç katlı villasının dekorasyonuna 1,5 milyon lira harcamıştı. Bahçesini tropikal ağaç ve bitkilerle donatmıştı.

68 / 72 Ancak kızı Yağmur Ünal’ın biri Akita, diğer ikisi Golden Retriever cinsi köpekleri, çimlere ve çiçeklere sürekli işedi. Sonunda bitkiler kurudu.

69 / 72 Türkan Şoray pes etti. Bahçesini halı sahalarda kullanılan plastik çimle kaplattı.

70 / 72 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, sekiz yıldır Etiler’de oturuyordu. Ama hayranlarının evlerinin önünde beklemeleri yüzünden adres değiştirdiler. Çift, Beşiktaş’ta lüks bir siteden aldıkları eve taşındı.Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi de kısa süre önce Arap turistlerin isteği üzerine tur programlarına dahil olmuştu.

71 / 72 Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ile komşu olmaları hakkında konuştu: