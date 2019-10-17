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Sıla makyajsız haliyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Sıla'nın bir hayranı sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Dövmelerini görmesem Sıla olduğuna asla inanmazdım" yorumunu yaptı.

Ahmet Kural ile mahkemelik olduktan sonra ünlü şef Hazer Amani birlikte olan şarkıcı Sıla Gençoğlu makyajsız haliyle sevenleri tarafından tanınmadı.

Ünlü şarkıcı Sıla kışlık alışverişe çıktığı sırada objektiflere yakalandı. Yaklaşık yarım saat alışveriş merkezinde kaldıktan sonra içeriden yardımcısının taşıdığı tek poşetle çıkan Sıla; şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofman altıyla dikkat çekti.

Sıla Gençoğlu'nun salaş tarzıve makyajsız hali ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Sıla'nın birçok seveni ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti. Sıla'nın bir hayranı sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Dövmelerini görmesem Sıla olduğuna asla inanmazdım. ifadelerini kullandı.

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