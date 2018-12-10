MAGAZİN

Sıla'nın avukatından açıklama: Hukuki yollara başvuracağız

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, Kural'ın avukatı aracılığıyla İÜ Adli Tıp Anabilim uzmanlarından aldığı raporla ilgili, “Soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişimdir“ dedi.

Sıla'nın avukatından açıklama: Hukuki yollara başvuracağız

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, ünlü sanatçıya yönelik şiddet soruşturmasının karar aşamasına geldiğinde haberleştirilen bilimsel mütalaanın dışarıdan parayla alındığını ve savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi. İlgililer hakkında hukuki yollara başvuracaklarını belirten Epözdemir, “Ahmet Kural vekili tarafından parası ödenmek suretiyle alınan bir bilimsel mütalaa sanki dosya girmiş resmi bir bilirkişi raporuymuş gibi haberleştiriliyor. Savcılığın görevlendirdiği resmi bilirkişinin tespitleri varmış gibi haberleştiriliyor. Bu gerçek dışı soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişimdir. Savcılık dosyasında Adli Tıp Şube müdürülüğünün ve sağlık raporu vardır. Onun dışında başka bir rapor yoktur” ifadelerini kullandı. Bilimsel mütalaanın savcılık dosyasıyla örtüşmediğini de kaydeden avukat Rezan Epözdemir, amacın algıyı değiştirmek olduğunu belirtti.

BİLİMSEL MÜTALAADA SILA’NIN RAPORU İNCELENDİ

İÜ Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla’nın, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu incelemesi sonucu, raporun Sıla’nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmediği belirterek, eksik ve yetersiz raporun tıbben kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştü.

[
Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir.

PARTNERSultanahmet’te top sektirdiSultanahmet’te top sektirdi
Şevket Çoruh'tan örnek hareket!Şevket Çoruh'tan örnek hareket!
Olay yorum: Göğüsleri fırlamış!Olay yorum: Göğüsleri fırlamış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Sosyal medyada 'sponsorlu-reklamlı dolandırıcılığa dikkat

Sosyal medyada 'sponsorlu-reklamlı dolandırıcılığa dikkat

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şevket Çoruh'tan örnek hareket!

Şevket Çoruh'tan örnek hareket!

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Olay yorum: Göğüsleri fırlamış!

Ezhel'den ödül konuşması: Sanatın sansürlenemeyeceğini...

Ezhel'den anlamlı konuşma!

Nebahat Çehre'den frikik açıklaması: Hicap duyuyorum

Frikik açıklaması: Bedenimin istemsizce...

Iskra Lawrence elinde telefonla denize girdi

Denize girerken bile bırakmadı!

Altın Kelebek töreninde Can Yaman’ın gözlük itirafı!

Merak konusu olmuştu! Gözlük itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.