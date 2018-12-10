Sıla'nın avukatından açıklama: Hukuki yollara başvuracağız

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, ünlü sanatçıya yönelik şiddet soruşturmasının karar aşamasına geldiğinde haberleştirilen bilimsel mütalaanın dışarıdan parayla alındığını ve savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi. İlgililer hakkında hukuki yollara başvuracaklarını belirten Epözdemir, “Ahmet Kural vekili tarafından parası ödenmek suretiyle alınan bir bilimsel mütalaa sanki dosya girmiş resmi bir bilirkişi raporuymuş gibi haberleştiriliyor. Savcılığın görevlendirdiği resmi bilirkişinin tespitleri varmış gibi haberleştiriliyor. Bu gerçek dışı soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişimdir. Savcılık dosyasında Adli Tıp Şube müdürülüğünün ve sağlık raporu vardır. Onun dışında başka bir rapor yoktur” ifadelerini kullandı. Bilimsel mütalaanın savcılık dosyasıyla örtüşmediğini de kaydeden avukat Rezan Epözdemir, amacın algıyı değiştirmek olduğunu belirtti.

BİLİMSEL MÜTALAADA SILA’NIN RAPORU İNCELENDİ

İÜ Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla’nın, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu incelemesi sonucu, raporun Sıla’nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmediği belirterek, eksik ve yetersiz raporun tıbben kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştü.

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Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir.

