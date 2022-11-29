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Sıla'nın boğazını keserek öldürmüştü, akıl sağlığı yerinde çıktı! 'Olay medyatik oldu, 17 yıllık raporluyum'

29.11.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan H.C.G. hakkında hazırlanan raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Sanığın avukatı, müvekkili hakkında yeni rapor talebinde bulunarak, iki aile arasında nişan merasimine ait görüntülerin yer aldığı CD’yi de mahkeme heyetine sundu. H.C.G., “Olay medyatik olduğundan, akıl sağlığım yönündeki rapor 5 dakikada hazırlandı. 17 yıllık raporum var'' açıklamasında bulundu.

Sıla'nın boğazını keserek öldürmüştü, akıl sağlığı yerinde çıktı! 'Olay medyatik oldu, 17 yıllık raporluyum'

Ankara'da bir şirkette çalışan H.C.G., 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada H.C.G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan H.C.G. ise tutuklandı.

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren H.C.G. hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2’nci duruşmaya H.C.G., tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

''RAPOR 5 DAKİKADA HAZIRLANDI 17 YILLIK RAPORUM VAR''

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada sanık H.C.G. için 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili adli tıp üst kurulu raporunun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı. Savunmasında rapora itiraz eden H.C.G., “Olay medyatik olduğundan, akıl sağlığım yönündeki rapor 5 dakikada hazırlandı. 17 yıllık raporum var. Tam teşekküllü hastaneden yeniden rapor hazırlanmasını istiyorum” dedi.

Sanığın avukatı, müvekkili hakkında yeni rapor talebinde bulunarak, iki aile arasında nişan merasimine ait görüntülerin yer aldığı CD’yi de mahkeme heyetine sundu. Duruşmada, Sıla Şentürk'ün ailesi de sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Yeni rapor talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 29 Aralık’a erteledi.

(DHA)

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