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Sıla o davayı kazandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Anmet Kural'dan şiddet gördüğü haberleriyle gündemde olan Sıla, ‘Reverans’ adlı şarkısının kendisine ait olduğunu öne süren İbrahim Çetin Tazeler’in açtığı davayı kazand

Sıla o davayı kazandı!

Sıla, “Reverans” şarkısının sözlerinin kendisine ait olduğunu iddia eden İbrahim Çetin Tazeler’le olan davasını kazandı.

Hürriyet'in haberine göre; 21 yaşındaki Tazeler’in avukatı verdiği dilekçede Sıla’nın müvekkilinin yazmış olduğu şarkı sözünü küçük yaşından faydalanarak aldığını ve kendi şarkı sözüymüş gibi kullandığını öne sürdü. Avukat, faiziyle Sıla’dan tazminat talep etti.

Sıla’nın avukatları cevap dilekçesinde “Reverans”ın müvekkilleri tarafından 2012 yılında kaleme alındığını, MSG’ye (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) eser bildirimi yapıldığını anlattı. Dilekçede Tazeler’in Sinan Akçıl da dahil çok sayıda sanatçıya aynı iddialarla dava açtığı ancak kaybettiği belirtildi. Bilirkişiler, eser sözünün Sıla’nın yazdığı diğer şarkı sözlerinin dili ile uyuştuğu, “Reverans”ın sanatçıya ait olduğu yönünde görüş bildirdi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

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sıla Sıla dava

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