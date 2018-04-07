Önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalanan ikili büyük panik yaşadı.
Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi
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Asmalı’da buluştular
Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.
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Ünlü şarkıcının adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Çift, önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalandı.
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Son sürat kaçtılarYantır’dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı.
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Ardından “İyi akşamlar” deyip koşar adım Yantır’ın bulunduğu otomobile yöneldi.
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İkili son sürat köprü yoluna girdi. Araç Kalamış’ta bir siteye girdi.
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