MAGAZİN

Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Sıla, Ahmet Kural’la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır’la görüntülendi.

Önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalanan ikili büyük panik yaşadı.

Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi

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Asmalı’da buluştular

Asmalı’da buluştular
Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.
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Ünlü şarkıcının adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Çift, önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalandı.
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Son sürat kaçtılarYantır’dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı.
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Ardından “İyi akşamlar” deyip koşar adım Yantır’ın bulunduğu otomobile yöneldi.
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İkili son sürat köprü yoluna girdi. Araç Kalamış’ta bir siteye girdi.
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ahmet kural sıla Okan Can Yantır

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