Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü? Sıla Şentürk aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Peki Sıla Şentürk kimdir?

SILA ŞENTÜRK KİMDİR?

16 yaşındaki Sıla Şentürk, Gaziantep'te yaşamaktaydı. Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının vermiş olduğu bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları fakat ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

SILA ŞENTÜRK OLAYI NEDİR?

16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartışmaya başladı. Gökçek, sonrasında yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, yaralanma sonrası kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

Gökçek'in ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlandırması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gittiği iddia edildi.

BABAANNE YARDIM İSTEDİ

Olay esnasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi. Evde yatalak babaannesinin bulunduğu ifade edilirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istediği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ise adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

HÜSEYİN CAN GÖKÇEK HAVALİMANINDA YAKALANDI

Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim edilen Gökçek'in sorgusu devam ediyor. Sıla Şentürk'ün Ankara'da yaşamakta olan Hüseyin Can Gökçek ile internette tanıştıkları, önceki gün Ankara'dan kente gelen Gökçek'in geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Yakınlarının ve komşularının aktardığı bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.



