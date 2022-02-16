HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü? Sıla Şentürk aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü? Sıla Şentürk aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

16.02.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Şentürk, 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakalarken, Sıla Şentürk'ün kim olduğu ve neden öldürüldüğü merak edildi. Peki Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü? Sıla Şentürk aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin detayları...

Sıla Şentürk kimdir, neden öldürüldü? Sıla Şentürk aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Peki Sıla Şentürk kimdir?

SILA ŞENTÜRK KİMDİR?

16 yaşındaki Sıla Şentürk, Gaziantep'te yaşamaktaydı. Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının vermiş olduğu bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları fakat ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

SILA ŞENTÜRK OLAYI NEDİR?

16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartışmaya başladı. Gökçek, sonrasında yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, yaralanma sonrası kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

sila-senturk-huseyin-can-gokcek-kimdir

Gökçek'in ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlandırması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gittiği iddia edildi.

BABAANNE YARDIM İSTEDİ

Olay esnasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi. Evde yatalak babaannesinin bulunduğu ifade edilirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istediği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ise adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

HÜSEYİN CAN GÖKÇEK HAVALİMANINDA YAKALANDI

Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim edilen Gökçek'in sorgusu devam ediyor. Sıla Şentürk'ün Ankara'da yaşamakta olan Hüseyin Can Gökçek ile internette tanıştıkları, önceki gün Ankara'dan kente gelen Gökçek'in geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Yakınlarının ve komşularının aktardığı bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Kurban Bayramı ne zaman?2022 Kurban Bayramı ne zaman?
20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu
Yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözlerYüksek elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

İlginizi Çekebilir

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.