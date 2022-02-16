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Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek kimdir? Hüseyin Can Gökçek bulundu mu, yakalandı mı?

16.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Şentürk'ün cinayeti tüm ülke tarafından konuşuluyor. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cinayeti gündeme adeta bomba gibi düştü. Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, cinayete kurban gitti. Şentürk'ü nişanlısı olarak bilinen Hüseyin Can Gökçek, öldürdü. Şimdi Tüm Türkiye Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'in yakalanıp yakalanmadığını ve Hüseyin Can Gökçek'in kim olduğunu konuşuyor.

Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek kimdir? Hüseyin Can Gökçek bulundu mu, yakalandı mı?

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından nedeni bilinmeyen tartışma yüzünden öldürüldü. Kanlar içinde kalan Sıla Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Can Gökçek, bu olay sonrası il dışına kaçmaya çalıştı. Bu vahim olay sonrası Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek hakkında araştırmalar hız kazandı. Hüseyin Can Gökçek'in kim olduğu ve Hüseyin Can Gökçek yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. İşte Hüseyin Can Gökçek'e dair detaylar!

HÜSEYİN CAN GÖKÇEK BULUNDU MU?

Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün, nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı iddia edildi. Bu olay sonrası bir süre devlet korumasına alınan Sıla Şentürk, yurda yerleştirildi. 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmek için ailesinin isteği üzerine Şentürk'ün eve geri döndüğü ortaya çıktı.

Hüseyin Can Gökçek ve Sıla Şentürk'ün geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini savurduğu da öne sürüldü. Sıla Şentürk'ü öldürmekle suçlanan şüpheli Hüseyin Can Gökçek il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakalandı. Gökçek'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Giresun

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