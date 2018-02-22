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Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 09:30 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ile ilişkisini bitiren Sıla, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Önceki gün yine Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülenen Sıla tokat sorusunu duymamazlıktan geldi

Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi

Ahmet Kural ile ilişkisini bitiren Sıla, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyatıp kısacık kestiren Sıla önceki gün Bebek’te yine kuaför çıkışı görüntülendi.

SILA BU KEZ SAÇLARINI SARI YAPTI

Bu kez saçlarını sarıya boyatan popçu, “Ahmet Kural’ın size tokat attığı doğru mu?” sorusunu duymazdan geldi.

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NEDEN AHMET KURAL'IN SILA'YA TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLİYOR?

İddialara göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

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Sıla'nın saçını sarıya boyatmadan önceki hali...

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural tokat

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