Sıla tokat sorusunu duymazdan geldi

Ahmet Kural ile ilişkisini bitiren Sıla, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyatıp kısacık kestiren Sıla önceki gün Bebek’te yine kuaför çıkışı görüntülendi.

SILA BU KEZ SAÇLARINI SARI YAPTI

Bu kez saçlarını sarıya boyatan popçu, “Ahmet Kural’ın size tokat attığı doğru mu?” sorusunu duymazdan geldi.

NEDEN AHMET KURAL'IN SILA'YA TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLİYOR?

İddialara göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attı.



Sıla'nın saçını sarıya boyatmadan önceki hali...

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