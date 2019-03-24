Sıla Türkiye turnesine devam ediyor

Türkiye turnesi kapsamında il il dolaşan Sıla, Malatya ve Kayseri'de müziği, sahne performansı ve yeni imajıyla büyük beğeni topladı.

Son çıkardığı albümü 'Acı' ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor. Son olarak Malatya ve Kayseri'de hayranlarıyla buluşan sanatçı, dinleyicilerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sıla'nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla'nın enerjisine enerji kattı.





