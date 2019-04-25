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Sıla ve Ahmet Kural davasında gerekçeli karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

ŞARKICI Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ŞARKICI Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Ahmet Kural'a üç ayrı suçtan verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının gerekçesinde, taraflar arasında yaşanan tartışmada, Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu yaraladığı, bizzat olayı duyduğu anlaşılan tanığın beyanlarına göre "Seni öldürürüm. O.. dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözler söyleyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tamamlanan gerekçeli kararda, sanık Ahmet Kural'ın soruşturma aşamasındaki savunmasında, "O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimizin kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kez yere düştük" şeklinde beyanlarının yaralama suçuna yönelik ikrar (dolaylı anlatım) niteliğinde olduğu belirtildi.

"YARALAMA SUÇU OLUŞTUĞUNDAN ŞÜPHE DUYULAMAYACAĞI"
Gerekçede, savcılıkça alınan Adli Tıp Kurumu'nun 1 Kasım 2018 tarihli raporunda, Sıla'nın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadan kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde, hafif nitelikte olacak şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, bu raporla örtüşen Sıla'nın anlatımları ve Sıla'nın anlatımlarını dolaylı olarak doğrulayan Kural'ın anlatımları göz önüne alındığında söz konusu raporun yaralama fiiline ilişkin Sıla'nın anlatımlarını doğruladığı, Kural'ın üzerine atılı 'yaralama' suçunun maddi ve manevi unsurları itibariyle oluştuğundan şüphe duyulmayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.

TANIĞIN MESAJLARINA DA YER VERİLDİ
Ahmet Kural'ın, üzerine atılı "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarının oluşmadığı yönelik savunmalarının olduğu belirtilen gerekçeli kararda, suç tarihinden sonra ilk kez dinlenen ve olayı bizzat duyduğunu belirten tanık H.Z.T.'nin beyanında sanığın evinden tartışma sesleri gelmeye başladığını, bir kadınla tartıştığını, hatta kadına bazen tokat attıklarını duyduklarını fakat bunun Sıla olduğunu anlamadıklarını ve yine sanığın evinden "O.. seni öldüreceğim, dışarı çıkmayacaksın, sen dayak istiyorsun, bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözler duyduklarını belirttiğine de kararda yer verildi. Tanığın doğrudan olayı duyan tanık olduğu ve olay esnasında arkadaşına attığı mesajlarında soruşturma aşamasında telefonu incelenerek tespit edildiği kaydedildi. Gerekçeli kararda, tanığın kendisine herhangi bir tarafından ulaşılmadan ve olayın olduğu saatlerde olduğu anlaşılan bir zaman diliminde olay ile ilgili paylaşım yaptığı göz önüne alındığında, beyanlarına mahkemece itibar edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

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