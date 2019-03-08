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Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına Aşkım Kapışmak'tan ilginç yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2019 02:03 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Sıla davasının ilk duruşması Perşembe günü görüldü. Sıla ve Ahmet Kural'ın mahkeme kapısında beklediği anlarda çekilen bir kare dikkatleri çekti. Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak ise birbirlerinden şikayetçi olan Sıla ile Ahmet Kural'ın göz göze geldiği o anı yorumladı.

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına Aşkım Kapışmak'tan ilginç yorum!

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Sıla ile Ahmet Kural'ın mahkeme sırası beklerken göz göze geldiği o anı sosyal medya hesabından yorumladı. Kapışmak, ünlü isimlerin birbirlerine hala aşık olduğunu iddia etti.

"SİZ HALA SEVİYORSUNUZ BİRBİRİNİZİ"
Aşkım Kapışmak Instagram hesabından o fotoğrafı yorumlayarak, "Siz hala seviyorsunuz birbirinizi! Ahmet'in emin misin bakışı, Sıla'nın görmezden geliyorum seni diyen gözleri. Evet, yarım kaldınız, öfkelisiniz, kızgınsınız ama ikinizde sakin aşkların aşıkla maşuğu olamazsınız. Sertsiniz, adrenalin seviyorsunuz. Isırarak sevmek gibi, sımsıkı sarılmak gibisiniz. Sıla'nın güçlü durmasını destekliyorum ama gözlerinde unutamamış bir kadın var. Ahmet in gözlerini dikerek bakması, gözlerimin içine bak çığlığı! Siz zor unutursunuz birbirinizi" ifadelerini kullandı.

askım

Davanın ardından Sıla'dan ilk açıklamaDavanın ardından Sıla'dan ilk açıklama

Aşkım Kapışmak, on binlerce beğeni alan paylaşımıda, "Bir kere düşünce hataya, dönmek zor gelir ya! Hani mahalle ne der diye el uzatamaz ya insan özlediğini söyleyemezsin, dışarıya ses versen yanındakiler, 'saçmalama, hayatta olmaz, aynı hataya düşme, vallahi rezil olursun' diyecekler ya. Bu yüzden içine içine ; ne olursa olsun bir göreyim sızısı var içinizde. Sıla kızgınlığında aşkın kadar dev! Biter mi , bilemem. Geçer mi, zaman, İstiyor musun, sen bilirsin tabi. Ama bu dava bitecek ve siz yavaş yavaş iyileşeceksiniz. Fakat unutamayacaksınız. Siz kızgın bir aşkın, yarım kalan mağdurlarısınız. İkinizinde gözlerinde AŞK keşkeli. Ama eminim yaşanılan gerçekte ne ise, ikinizi de iyileştirecek zamanla. Not : Ama önce adalet yerini bulsun. Sonrası kırılmış kalpler" notunu yazdı.

Sıla-Ahmet Kural davasından sonra Ahmet Kural'dan ilk açıklamaSıla-Ahmet Kural davasından sonra Ahmet Kural'dan ilk açıklama
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Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak ahmet kural sıla

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