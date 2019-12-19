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Sıla ve Hazer Amani Roma'da evlenecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ile yaşadığı zor günlerin ardından aşkı Hazer Amani'de bulan Sıla evlilik kararı aldı. Hazer Amani ve Sıla Roma'da evlenecek.

Sıla ve Hazer Amani Roma'da evlenecek!

Kanal D'de yayınlanan olan 2. Sayfa programının özel haberine göre; ikili ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti. Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı...

Evlilik hazırlığı yapan çift, objektiflere ilk kez Türk Eğitim Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda el ele poz vermişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadından bir tek ben mi nefret ediyorum
Bende ediyorum
@orthakyes ne hikmetse ben de ahmet'le şemşir'den nefret ediyorum, hiç sevemedim bu yeteneksizleri...
ben hepsinden nefret ediyorum çünkü bunlar yaşadıgı ülkeye ihanet EDENLERDEN
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