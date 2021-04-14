MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla ve İlker Kaleli aşkında yeni gelişme!

Sıla ve İlker Kaleli aşkında yeni gelişme!

14.04.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocakta şef Hazer Amani’den tek celsede boşanan Sıla’nın kalbini İlker Kaleli’ye kaptırması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Sıla ve İlker Kaleli aşkında yeni gelişme!

Sıla, seslendirdiği şarkılar ve özel hayatı ile magazin gündeminde sürekli ismini gördüğümüz isimlerden. Daha önce Ahmet Kural ve Hazer Amani ile olan ilişkileriyle gündeme gelmişti. Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile ilişkisini önce inkar etmiş ama daha sonra ikili nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz aylarda Hazer Amani ile yollarını ayıran Sıla, bu sefer de gönlünü İlker Kaleli’ye kaptırdı.

Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerinin sosyal medyaya da taşıdı. Birbirlerini takip etmeye başlayan Sıla ve İlker Kaleli, gözlerden uzak aşk yaşamaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sadakatsiz dizisinde koronavirüs şoku! Sadakatsiz dizisinde koronavirüs şoku!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Sevgilisi ve arkadaşı kanlar içinde kaldı! Tahralı dehşet

Sevgilisi ve arkadaşı kanlar içinde kaldı! Tahralı dehşet

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.