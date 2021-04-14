Sıla ve İlker Kaleli aşkında yeni gelişme!

Sıla, seslendirdiği şarkılar ve özel hayatı ile magazin gündeminde sürekli ismini gördüğümüz isimlerden. Daha önce Ahmet Kural ve Hazer Amani ile olan ilişkileriyle gündeme gelmişti. Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile ilişkisini önce inkar etmiş ama daha sonra ikili nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz aylarda Hazer Amani ile yollarını ayıran Sıla, bu sefer de gönlünü İlker Kaleli’ye kaptırdı.

Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerinin sosyal medyaya da taşıdı. Birbirlerini takip etmeye başlayan Sıla ve İlker Kaleli, gözlerden uzak aşk yaşamaya devam ediyor.

