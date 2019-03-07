Sıla: Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum

İSTANBUL(DHA)-ŞARKICI Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Sıla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yargının vereceği kararı saygıyla beklediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sıla, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" dedi.

