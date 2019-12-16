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Sıla yeni imajıyla sahneye çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 01:54 | Son Güncelleme

Başarılı sanatçı Sıla, hafta sonu Kerki Solfej organizasyonuyla Ankara Congresium'da sahneye çıktı. Sıla, 2019'un son konserinde sahnedeki muhteşem enerjisiyle başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla, yeni imajıyla da konukları şaşırttı. Konseri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izledi.

Sıla yeni imajıyla sahneye çıktı!

Ankara'daki her konserinde büyük bir ilgiyle karşılanan Sıla'ya Ankaralılar yine akın etti. Biletleri konser günü saatler öncesinden tükenen sanatçıyı dinlemek için Congresium' a erkenden gelen müzik severler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. 2019'un son konserini verdiğini söyleyen Sıla, 2020'nin ilk konserinde de yine Ankara'da olacağını açıkladı.

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SILA'DAN ANKARA'DA YENİ İMAJ

Ankara konserinde sahneye koyu renk saçları ve kahkülleri ile çıkan Sıla, yeni imajıyla konukları şaşırttı. Sanatçının yeni imajını çok beğenen Ankaralı dinleyiciler Sıla'yı tezahürat ve alkış yağmuruna tuttu.

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Ankara konserine özel sahne kıyafetleriye de çok beğenilen Sıla, uzun ve zarif elbiseleriyle sahnede adeta ışıldadı.

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MANSUR YAVAŞ'A BÜYÜK İLGİ

Sıla'yı dinlemeye gelenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Konser alanını dolduran Ankaralılar Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Congresium'daki konuklar Mansur Yavaş'ın yanına gitmek ve onunla konuşabilmek için sıraya girdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadını itici bulan bir tek ben miyim
Ahmet Kural diye yazılır KRALLLL diye okunur...
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