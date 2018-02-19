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Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, önceki akşam Kıbrıs’ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Sık sık, imaj değişikliğine giden şarkıcı, bu sefer de saçlarını sarı renge boyamayı tercih etti.

Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Sıla, giydiği siyah uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi. Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı.

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Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde, “Daha güzel, sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla’nın saçlarını sarı renge boyaması objektiflere yansıdı.

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