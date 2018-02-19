Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Sıla, giydiği siyah uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi. Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı.

Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde, “Daha güzel, sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla’nın saçlarını sarı renge boyaması objektiflere yansıdı.

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