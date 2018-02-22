MAGAZİN

Sıla'yı görenler şaştı kaldı! Yine değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Sıla geçtiğimiz gün yine kuaförden çıkarken görüntülendi. Sıla'nın sık sık saç modelini değiştirmesi herkesin gündeminde...

Sıla'nın saçlarını dokuz ay içinde üç kez rengini dört kez modelini değiştirmesi Ahmet Kural ile ilişkisinin başlangıç ve bitişine yorumlandı. İşte Sıla'nın ayrılığa dair ipuçları ve değişen saç modelleri...

Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi

1 / 12

Sabah'tan Ayşe Özyılmazel Sıla'nın saçlarındaki dikkat çeken değişimi yorumladı: "Bir kadının ruh halini öğrenmek için saçlarına bakacaksın. Çünkü ikisi paralel ilerler."
2 / 12

"Bir kadının özel hayatı hakkında tespitte bulunmak için dört şeye bakarsın; Gözünün ferine, iş hayatının vaziyetine, Instagram paylaşımlarına ve tabii ki saçlarına..."
3 / 12

"Ama özellikle de saçına! Çünkü kuaförü; kadının antidepresanı, kara kutusu ve can dostudur."
4 / 12

"Sıla, geçtiğimiz aylarda birçok kez saçının modelini ve rengini değiştirdi. Özellikle son modeli bu ayrılığın sinyalini vermişti."
5 / 12

"Geçen gün arkadaşlarım "Ne olacak Sıla'nın bu saçları" dediklerinde "Ayrılık olacak, ne zannettiniz" demiştim. Haklı da çıktım. "
6 / 12

Öte yandan Sıla, önceki gün Bebek'te yine bir kuaförden çıkarken görüntülendi. İki saat kaldığı kuaförde saçlarını üçüncü kez boyatan Sıla'nın son hali objektiflere yansıdı.
7 / 12

NEDEN AYRILDILAR?

NEDEN AYRILDILAR?
İddialara göre; Sıla'nın, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla'ya tokat attı.
8 / 12

Sıla'nın bu eski fotoğrafına baktığımızda burnuna estetik yaptırdığı, dudak ve yanaklarını doldurttuğu, kaşlarının ise şeklini değiştirdiğini görüyoruz.
9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla şarkıcı Ece Seçkin

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efe Duru, Gökçe Bahadır ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Efe Duru, Gökçe Bahadır ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Cizreli Mehmet'ten dünyaca ünlü isim LP'ile yeni düet

Cizreli Mehmet'ten dünyaca ünlü isim LP'ile yeni düet

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

Acun Ilıcalı'dan Afrin mesajı: Kalbimiz Afrin'de

Demet Akalın'ın avukatından "Dul" açıklaması

Demet Akalın'ın avukatından "Dul" açıklaması

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.