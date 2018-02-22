Sıla'yı görenler şaştı kaldı! Yine değiştirdi

Sıla'nın saçlarını dokuz ay içinde üç kez rengini dört kez modelini değiştirmesi Ahmet Kural ile ilişkisinin başlangıç ve bitişine yorumlandı. İşte Sıla'nın ayrılığa dair ipuçları ve değişen saç modelleri...

Sıla 9 ayda 7 kez saçını değiştirdi

1 / 12 Sabah'tan Ayşe Özyılmazel Sıla'nın saçlarındaki dikkat çeken değişimi yorumladı: "Bir kadının ruh halini öğrenmek için saçlarına bakacaksın. Çünkü ikisi paralel ilerler."

2 / 12 "Bir kadının özel hayatı hakkında tespitte bulunmak için dört şeye bakarsın; Gözünün ferine, iş hayatının vaziyetine, Instagram paylaşımlarına ve tabii ki saçlarına..."

3 / 12 "Ama özellikle de saçına! Çünkü kuaförü; kadının antidepresanı, kara kutusu ve can dostudur."

4 / 12 "Sıla, geçtiğimiz aylarda birçok kez saçının modelini ve rengini değiştirdi. Özellikle son modeli bu ayrılığın sinyalini vermişti."

5 / 12 "Geçen gün arkadaşlarım "Ne olacak Sıla'nın bu saçları" dediklerinde "Ayrılık olacak, ne zannettiniz" demiştim. Haklı da çıktım. "

6 / 12 Öte yandan Sıla, önceki gün Bebek'te yine bir kuaförden çıkarken görüntülendi. İki saat kaldığı kuaförde saçlarını üçüncü kez boyatan Sıla'nın son hali objektiflere yansıdı.

7 / 12 NEDEN AYRILDILAR? İddialara göre; Sıla'nın, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla'ya tokat attı.

8 / 12 Sıla'nın bu eski fotoğrafına baktığımızda burnuna estetik yaptırdığı, dudak ve yanaklarını doldurttuğu, kaşlarının ise şeklini değiştirdiğini görüyoruz.

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