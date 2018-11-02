'Sıla yırtılmış elbiselerini de savcılığa vermek istedi'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Kanal D İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç konuk oldu. Erdinç, Sıla ve Ahmet Kural soruşturmasını yorumladı.

İşte Emrullah Erdinç’in açıklamalarından satır başları...

"Buket Aydın ile Kanal D Haber’in ekip çalışmasıydı. Ahmet Kural’ı ikna ettik. Ahmet Kural’ın açıklamasında bazı teknik hatalar var. Kim doğru söylüyor bunun ayrımını biz yapamayız. Ahmet Kural’ın savcılığa vereceği ifadeyi ben de çok merak ediyorum.

45 dakika çok uzun bir süre. Bir boksörü bile ringe koysanız dövüşemez. 45 dakika boyunca durmadan dövdü mü? Kül tablasıyla mı vurdu? Kim öyle yapmış olsa daha sert izler olur. Şiddeti 5 dakikası 45 dakikası yoktur. Küfür ederek de şiddet uygulayabilir, bir tokat atarak da şiddete maruz bırakabilir karşı tarafı.

DARP RAPORUNU İKİ GÜN SONRA ALDI

Olayın sıcaklığı ile Sıla bunu yapamamış olabilir. İlk gidilecek yer karakoldur. Eğer Sıla karakola gitseydi, Ahmet Kural hakkında hemen işlem yapılabilir.

Sıla’yı takdir ediyorum annesinin yönlendirmesi ile bu işlemleri başlatmış. Bu sebeple Sıla’nın darp raporu alması 2 gün sonra oluyor.